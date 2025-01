Lo que debes saber sobre los Oscar 2025, donde Demi Moore y Emilia Pérez harán historia (lista nominados)

Los incendios forestales en California han ensombrecido la temporada de premios, pero no han logrado apagar la llama de la emoción. Tras varios retrasos, finalmente se han revelado las nominaciones a los Oscar 2025. El 2 de marzo de 2025, el Dolby Theatre, ese majestuoso teatro que ha sido testigo de la historia del cine, volverá a ser el epicentro de la industria y se llenará de las estrellas más luminosas de Hollywood.

La industria del cine ha demostrado una vez más su capacidad para adaptarse a los desafíos. Los Premios Oscar 2025 se reinventan para rendir homenaje a las víctimas y celebrar la fuerza de la comunidad cinematográfica. La decisión de eliminar las interpretaciones musicales en vivo y centrarse en los compositores refleja la búsqueda constante de la Academia por evolucionar y ofrecer una experiencia única a la audiencia. La Academia ha logrado reunir una selección de películas que abarcan una amplia gama de géneros y estilos, demostrando su compromiso con la diversidad y la excelencia cinematográfica.

¿Dónde ver la ceremonia? Los cinéfilos mexicanos podrán disfrutar de la gala de los Premios Oscar 2025 desde la comodidad de sus hogares. La ceremonia, que se llevará a cabo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, será transmitida en vivo por diversos canales y plataformas, incluyendo TNT y la plataforma de streaming Max. Además, la Academia ofrecerá una transmisión en vivo a través de sus redes sociales y sitio web oficial, permitiendo a los espectadores interactuar en tiempo real y compartir sus comentarios. La cita es el 2 de marzo a las 7:30 AM (hora del centro de México).

Demi Moore recibió su primera nominación a los premios Oscar. Getty Images

1) La nominación de Demi Moore

Demi Moore, una de las icónicas actrices de su generación, ha sido reconocida con una nominación al Oscar por su magnética interpretación en ‘La Sustancia’. Su regreso a la primera línea del cine ha sido celebrado por la crítica y el público, quienes han elogiado su capacidad para reinventarse. En una categoría donde el talento femenino brilla con luz propia, Moore se enfrentará a un grupo de actrices excepcionales, entre las que destacan Karla Sofía Gascón, Fernanda Torres, Mikey Madison y Cynthia Erivo.

2) Polémica edición

Los incendios forestales en California han puesto a prueba la resiliencia de Hollywood. La industria cinematográfica, ya afectada por la pandemia y la huelga de guinistas, ahora enfrenta un nuevo desafío que ha obligado a replantear la logística de eventos como los Oscar. La cercanía de las llamas a emblemáticos lugares de la industria ha generado incertidumbre y ha llevado a algunos a cuestionar si la ceremonia debería ser pospuesta o incluso cancelada. Críticos como Stephen King han expresado su preocupación por la imagen que proyecta la industria en un momento tan delicado

3) La película más nominada

Emilia Pérez ha acaparado los titulares en la edición de los Premios Oscar 2025, liderando las nominaciones con un impresionante total de 13. La cinta, que ha desatado un ferviente debate tanto en la industria como en el público, ha puesto a México en el centro de la conversación cinematográfica internacional. Su representación del país ha generado una ola de opiniones encontradas, posicionándola como una de las películas más comentadas del año.

4) Lista completa de nominados 2025

Mejor película

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Dune 2

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

La sustancia

Wicked

Wicked: parte uno está nominada como mejor película. Cortesía

Mejor director

Sean Baker por Anora

Brady Corbet por The Brutalist

James Mangold por A Complete Unknown

Jacques Audiard por Emilia Pérez

Coralie Fargeat por La sustancia

Mejor actriz protagonista

Cynthia Erivo por Wicked

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Mikey Madison por Anora

Demi Moore por La sustancia

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor actor protagonista

Adrian Brody por The Brutalist

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Colman Domingo por Las vidas de Sing Sing

Ralph Fiennes por Cónclave

Sebastian Stan por El aprendiz

Mejor actriz de reparto

Monica Barbaro por A Complete Unknown

Ariana Grande por Wicked

Felicity Jones por The Brutalist

Isabella Rossellini por Cónclave

Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Mejor actor de reparto

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice

Mejor película internacional

I’m Still Her - Brasil

La chica de la aguja - Dinamarca

Emilia Pérez - Francia

La semilla de la higuera sagrada - Alemania

Flow - Lituania

Mejor película de animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un Caracol

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Mejor documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Mejor montaje

Anora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Emilia Pérez está nominada a 13 estatuillas Oscar. @emiliaperezfilm

Mejor fotografía

The Brutalist

Dune: Parte 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejor guion adaptado

A Complete Unknown

Cónclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Las vidas de Sing Sing

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

La sustancia

Mejor sonido

A Complete Unknown

Dune: Parte Dos

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor banda sonora

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor canción original

El mal, de Emilia Pérez

The Journey, de Seis Triple Ocho

Like a Bird, de Las vidas de Sing Sing

Mi camino, de Emilia Pérez

Never Too Late, de Elton John: Never Too Late

Mejor diseño de producción

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte Dos

Nosferatu

Wicked

Mejor diseño de vestuario

A Complete Unknown

Cónclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

La sustancia

Wicked

Mejores efectos visuales

Alien: Romulus

Better Men

Dune: Parte Dos

El reino del planeta de los simios

Wicked

Mejor cortometraje de ficción

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

El hombre que no pudo permanecer en silencio

Mejor cortometraje de animación

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander To Wonder

Yuck!

Mejor cortometraje documental

Death by Numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

La única mujer de la orquesta