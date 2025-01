“Un personaje que hará historia”, Karla Sofía Gascón en exclusiva para Vanidades sobre “Emilia Pérez”

“Emilia Pérez” es una película francesa que mezcla la música y el crimen, dirigida por Jacques Audiard, la trama sigue a “Manitas”, un narcotraficante mexicano que, con la ayuda de Rita una abogada (interpretada por Zoe Saldaña), busca transformarse en la mujer que siempre ha deseado ser, adoptando la identidad de Emilia Pérez.

“Creo que ‘Emilia’ es un personaje de esos bombones que te regalan la vida y la actuación, y que surgen muy pocas veces a lo largo de la historia de cinematografía, entonces para mí lo que ha supuesto es de verdad un regalo” comenta en exclusiva Karla Sofía Gascón.

La película ha recibido reconocimiento internacional, obteniendo 10 nominaciones en los Globos de Oro 2025, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Director y Mejor Actriz. En el Festival de Cannes, ganó el Premio del Jurado y el galardón a la Mejor Actriz Femenina, compartido entre Saldaña, Gascón y las actrices de reparto Selena Gomez y Adriana Paz.

Los desafíos detrás de interpretar a Emilia Pérez

Interpretar a Emilia Pérez fue un gran desafío para Gascón, pues es la primera vez que se ve en pantalla grande un personaje transgénero interpretado por la misma persona, que además aborda temas complejos como la identidad de género y la violencia en México, presentados a través de un formato musical innovador.

“Ha habido mujeres que han interpretado personajes masculinos y hombres que han interpretado personajes femeninos, pero creo que nunca antes una actriz había asumido un papel como este, con la profundidad y el enfoque que tiene en esta película”, sostuvo.

Trabajar con Jacques Audiard fue una experiencia transformadora para Karla, quien destaca la conexión única que desarrollaron durante el rodaje de Emilia Pérez. Según la actriz, trabajar con el director francés fue “un camino de rosas”, ya que lograron entenderse profundamente, a pesar de no compartir un idioma en común.

Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Golden Globes 2025 Getty Images

“Desde el principio hubo una conexión impresionante. Es como si nos entendiéramos con solo mirarnos. Jacques es un genio, un director nato de actores. Sabe exactamente lo que quiere y cómo guiarte: si te excedes, te pide que bajes la intensidad, y si no alcanzas el nivel deseado, te empuja a dar más. Nunca había trabajado con alguien que me dirigiera tan bien en mi vida”, compartió Gascón.

Gascón también admitió que interpretar a Emilia Pérez fue un reto significativo, ya que debía asumir la dualidad del personaje y hacerlo creíble. Su preparación incluyó no solo un trabajo emocional y físico profundo, sino también adaptaciones vocales para que Emilia sonara auténticamente mexicana. Esta conexión con el director y su guía fueron clave para que Karla pudiera superar los obstáculos y dar vida al personaje con la intensidad y autenticidad que la historia requería. “Sin él, no habría podido hacer esta película, y quizá él sin mí tampoco. Fue una experiencia única y enriquecedora”. añadió

Cantar en Emilia Pérez fue uno de los mayores desafíos que enfrentó al interpretar a su personaje

Aunque el filme incluye música y canciones, no sigue la fórmula tradicional de un musical clásico. La actriz admitió que esta parte del proyecto le exigió salir completamente de su zona de confort.

“Al principio pensé: ‘Es imposible que yo haga esto, cualquier director me mandaría a freír espárragos en cuanto me viera cantar o moverme’. Pero lo que construimos fue algo diferente, un cine que incorpora música y canciones como un complemento natural de la historia. Esa evolución es lo que me motivó a asumir el papel, porque el arco del personaje es inmenso”, explicó Gascón.

Además, para Karla era muy importante lograr un acento mexicano para hacer creíble el personaje de Emilia; para Gascón, Emilia Pérez fue más que un reto profesional: fue un proyecto que la llevó a explorar nuevas facetas como actriz y que dejó en ella una profunda huella personal.

La colaboración y la buena relación con sus coprotagonistas fueron fundamentales para dar vida a este arriesgado proyecto

Gascón reflexionó sobre la dinámica de trabajo con sus coprotagonistas en Emilia Pérez, destacando la experiencia enriquecedora de compartir escenas con actrices de renombre como Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gómez.

“Emilia Pérez” se llevó cuatro globos de oro en la 82ª edición de los Golden Globe Awards: mejor comedia o musical, mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña), mejor canción (“El Mal”) y mejor película de habla no inglesa.

“Trabajar con Adriana fue muy enriquecedor, es una actriz súper preparada, comprometida y con un nivel de actuación impresionante. Su profesionalismo está por encima de todo, fue un lujo poder verla trabajar frente a mí y esforzarme por estar a su altura. Con Selena y Zoe fue similar; las escenas que compartimos fueron maravillosas, pasamos tanto tiempo trabajando juntas durante la grabación y en la promoción de la película.” comentó Gascón.

La actriz también elogió al resto del elenco y al equipo detrás de cámaras, señalando que incluso los actores de roles pequeños y los bailarines aportaron un trabajo excepcional.

¿Qué sigue después de Emilia Pérez?

Después de Emilia Pérez, su carrera ha tomado un rumbo lleno de nuevas oportunidades y proyectos emocionantes.

“En realidad, el camino se marcó desde el momento que gane el premio en Cannes. Al día siguiente ya tenía mi primera propuesta de trabajo, lo que busco ahora es combinar papeles tan profundos como el de Emilia Pérez con personajes más ligeros, en los que pueda divertirme y aprender algo nuevo. Creo que la clave está en balancear películas independientes con grandes producciones”, comentó Gascón, quien también reveló que su próximo proyecto inmediato será con Armando Bo, ganador del Oscar por el guión de Birdman. “Vamos a hacer una película basada en el libro Las Malas de Camila Sosa, que es una maravilla. Es una historia increíble y me siento emocionada de formar parte de ella”. añadió

En cuanto al estreno de Emilia Pérez en México, la película llegará a los cines el 23 de enero.