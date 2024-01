Qué le pasó a Christina Applegate y por qué recibió una ovación de pie en los Emmy 2024

Tras cuatro meses de retraso, los Emmy 2024 por fin se realizaron. Fue un evento lleno de emociones, pero hubo una conmovedora participación: Christina Applegate, quien reapareció en el escenario, con ayuda de un bastón, pero manteniendo el tipo.

La ovación que recibió en los premios Emmy 2024 fue un tributo a su valentía y perseverancia. Su presencia en el evento fue un recordatorio de su talento y su contribución a la industria del entretenimiento. A pesar de los obstáculos, Christina continúa trabajando en su carrera como actriz y sigue siendo una figura inspiradora para aquellos que también luchan contra la esclerosis múltiple.

No tenemos que aplaudir cada vez que hago algo Christina Applegate

¿Qué le pasó a Christina Applegate?

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. La noticia de su enfermedad impactó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en general. Christina, conocida por su talento y su carisma en proyectos como “Married with Children” y “Dead to Me”, decidió hacer pública su condición para crear conciencia y romper los estigmas asociados a la esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y debilitante que afecta el sistema nervioso central. Los síntomas pueden variar y pueden incluir fatiga, problemas de equilibrio, dificultades para caminar y problemas cognitivos. Desde su diagnóstico, Christina ha sido un ejemplo de fortaleza y determinación al enfrentar los desafíos físicos y emocionales que la enfermedad presenta.

Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021. Getty Images

¿Por qué recibió una ovación de pie?

Con sólo verla sobre el escenario, la audiencia se puso de pie para aplaudirle. La actriz, sin perder su sentido del humor tan característico dijo: “Muchas gracias”. La gente seguía aplaudiendo, por lo que comentó: “Dios mío, me estás avergonzando por mi discapacidad al ponerte de pie. Está bien…Cuerpo no de Ozempic. De acuerdo, vamos.”

Por su capacidad de mantener su buena actitud y carisma, en momentos tan complicados, la reaparición de Christina Applegate en el Emmy 2024 fue un momento emotivo que quedará en la memoria de todos los presentes. Su valentía y determinación para seguir adelante a pesar de la adversidad sirven de inspiración y nos recuerdan la importancia de apoyar a aquellos que enfrentan desafíos de salud.

Antes de su aparición, la actriz dio una entrevista para Variety, donde comentó cómo ha sido luchar contra la esclerosis: “gané 40 libras debido a la inactividad y los medicamentos, y no me veía ni me sentía como yo. En algún momento pude distanciarme de mi propio ego y darme cuenta de lo hermosa que era la televisión. Todas las escenas en las que no estuve fueron muy divertidas de ver y experimentar por primera vez”.

“Probablemente no volveré a trabajar frente a la cámara”, afirmaba la actriz a Vanity Fair el año pasado. Christina Applegate dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento, pero ahora nos da una lección de coraje al enfrentar la esclerosis múltiple. Y sí, eso merece una ovación de pie.