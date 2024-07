¿Qué son las “pick me girls”? La frase de Grey’s Anatomy que hasta Ellen Pompeo quiso quitar

El término “pick me girl” se ha popularizado en los últimos años, especialmente en las redes sociales, para referirse a un tipo de mujer que busca la validación masculina a través de comportamientos que la diferencian de otras mujeres.

¿Cómo identificar a una “pick me girl”? Las “pick me girls” pueden llegar a mostrar las siguientes características:



Desprecian a otras mujeres: critican o menosprecian los gustos, intereses o logros de otras mujeres, especialmente en presencia de hombres.

critican o menosprecian los gustos, intereses o logros de otras mujeres, especialmente en presencia de hombres. Buscan la aprobación masculina: se esfuerzan por agradar a los hombres, incluso a costa de sus propias opiniones o creencias.

se esfuerzan por agradar a los hombres, incluso a costa de sus propias opiniones o creencias. Se autoproclaman “diferentes": enfatizan lo que las hace “diferentes” a otras mujeres, c omo sus gustos “alternativos” o su personalidad “peculiar”.

enfatizan lo que las hace “diferentes” a otras mujeres, c Minimizan sus logros: restan importancia a sus propios logros o talentos para evitar parecer “amenazantes” para los hombres.

restan importancia a sus propios logros o talentos para evitar parecer “amenazantes” para los hombres. Comparten contenido “antifeminista": difunden memes, publicaciones o comentarios que critican al feminismo o refuerzan estereotipos de género.

El término ‘Pick me girl’ surgió del personaje de Ellen Pompeo en ‘Greys Anatomy’ y lleva tiempo viralizándose en redes sociales. FREEPIK

El origen del término “pick me girl”

La frase “pick me girl” se popularizó en 2014 con la publicación de un video en Vine, donde una mujer joven decía: “No soy como las otras chicas. Me gusta jugar videojuegos, comer pizza y ver películas de Star Wars”.

Sin embargo, la idea detrás del término se remonta a la serie de televisión “Grey’s Anatomy”, donde en un episodio de la segunda temporada, la Dra. Meredith Grey le dice a su pretendiente Derek Shepard: “Pick me, choose me, love me” (“Eligeme, escojeme, amame”).

La actriz Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, ha expresado su incomodidad con la escena y ha dicho que desearía haberla rechazado.

“Escucha, no sé si recuerdas que luché tanto contra ese discurso. Esa es otra cosa realmente interesante de la vida: algunas cosas a las que me oponía y pensaba: '¡No puedo rogarle a un hombre en la televisión! Esto es muy vergonzoso’. Y luego resulta ser una de las escenas más famosas de la historia”, le dijo Ellen a Katherine Heigl durante su conversación de Actors on Actors para Variety .

Es importante señalar que el término “pick me girl” no debe usarse a la ligera para etiquetar a cualquier mujer que no se ajuste a un estereotipo femenino tradicional.

El comportamiento de las “pick me girls” puede tener un impacto negativo en otras mujeres, ya que puede generar competencia y división, y perpetuar estereotipos de género dañinos.

En lugar de enfocarnos en etiquetar a las mujeres, es importante promover una cultura de respeto y apoyo mutuo entre mujeres.

Debemos celebrar la diversidad de experiencias, opiniones y gustos femeninos, y evitar caer en la trampa de la comparación o la competencia.

Juntas, podemos construir una sociedad donde las mujeres se sientan empoderadas para ser ellas mismas sin la necesidad de buscar la validación externa o de menospreciar a otras mujeres.