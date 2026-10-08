¿Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026?

Anne Carson se convirtió este jueves 8 de octubre de 2026 en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, uno de los reconocimientos más importantes de las letras a nivel internacional. La escritora canadiense fue reconocida por una trayectoria literaria que combina poesía, ensayo, traducción y literatura clásica, además de explorar nuevas formas de escritura contemporánea.

A sus 76 años, Carson suma el Nobel a una extensa carrera que ya había sido reconocida con importantes galardones internacionales, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el Premio T. S. Eliot y el Griffin Poetry Prize.

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson nació el 21 de junio de 1950 en Toronto, Canadá. Es poeta, ensayista, traductora, profesora y especialista en literatura clásica, particularmente en la tradición de la antigua Grecia.

Su interés por el mundo clásico comenzó durante su adolescencia, cuando un profesor de latín de su escuela comenzó a enseñarle griego antiguo. Esta fascinación terminaría convirtiéndose en uno de los pilares de su carrera académica y literaria.

Carson estudió Clásicas en la Universidad de Toronto, donde obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado. Posteriormente desarrolló una carrera académica en instituciones como McGill University, Princeton University y University of Michigan.

Tras el anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026, un ejemplar de la obra de la escritora y poeta canadiense Anne Carson es sostenido en una librería de Berlín. La imagen fue tomada en Dussmann Kulturkaufhaus tras conocerse el reconocimiento. Getty Images

¿Por qué Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026?

La Academia Sueca reconoció a Anne Carson por su obra literaria y por la manera en que ha utilizado la tradición clásica para crear nuevas formas de expresión contemporánea.

Su escritura resulta difícil de clasificar dentro de un solo género. Carson combina poesía, ensayo, ficción, traducción, crítica literaria y elementos teatrales, rompiendo las fronteras tradicionales entre estas formas.

Su obra es la manera en que recupera textos, personajes y conceptos de la Antigüedad para hablar de temas universales como el amor, el deseo, el duelo, la identidad y la pérdida.

Anne Carson y su fascinación por la literatura griega

La Grecia clásica es uno de los grandes ejes de la obra de Anne Carson. Su formación como especialista en literatura clásica no aparece únicamente en sus trabajos académicos, sino que atraviesa buena parte de su poesía y sus ensayos.

A lo largo de su carrera ha traducido a autores fundamentales de la literatura griega, entre ellos Safo, Sófocles y Eurípides. También ha reinterpretado mitos y tragedias clásicas desde una perspectiva contemporánea.

Esta combinación entre investigación académica y experimentación literaria es una de las características que han convertido a Carson en una figura singular dentro de la literatura contemporánea.

¿Cuáles son los libros más importantes de Anne Carson?

Eros the Bittersweet

Publicado originalmente en 1986, este libro parte de la literatura griega para explorar el amor, el deseo y la ausencia. La obra ayudó a establecer el estilo que posteriormente caracterizaría buena parte de la producción de Carson.

Autobiography of Red

Publicado en 1998, es uno de sus libros más conocidos. Se trata de una novela en verso que reinterpreta el mito griego de Gerión y Heracles para convertirlo en una historia contemporánea sobre identidad, deseo, adolescencia y desamor.

The Beauty of the Husband

Publicado en 2001 y subtitulado A Fictional Essay in 29 Tangos, el libro aborda el amor, el deseo y la ruptura de un matrimonio. La obra recibió el Premio T. S. Eliot.

Nox

Esta obra de 2010 nació a partir de la muerte del hermano de Carson. Combina fotografías, cartas, dibujos, traducción y poesía en una pieza que explora la memoria y el duelo.

If Not, Winter: Fragments of Sappho

En esta obra, Carson reúne sus traducciones de los fragmentos conservados de Safo, una de las grandes poetas de la Grecia antigua. Su trabajo como traductora es una parte fundamental de su trayectoria y de su relación con la literatura clásica.

¿Qué premios ha recibido Anne Carson antes del Nobel?

El Premio Nobel de Literatura 2026 culmina una carrera que ya había sido reconocida internacionalmente.

Entre sus principales premios y distinciones se encuentran el Premio T. S. Eliot, el Griffin Poetry Prize, que ganó en dos ocasiones, la beca MacArthur, una beca Guggenheim y el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020.

En 2020, el jurado del Premio Princesa de Asturias destacó la originalidad de su obra y su capacidad para establecer un diálogo entre el mundo grecolatino y la literatura contemporánea. Anne Carson, una de las mujeres reconocidas con el Nobel de Literatura

Con el reconocimiento de 2026, Anne Carson se convierte en una de las mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura y en una de las figuras más destacadas de la literatura canadiense contemporánea.

El Nobel reconoce así una trayectoria que durante décadas ha desafiado las categorías tradicionales de la literatura y que ha encontrado en los clásicos una manera de hablar sobre algunas de las experiencias humanas más universales.

Anne Carson durante la ceremonia de los 75th National Book Awards, celebrada en Cipriani Wall Street, en Nueva York, el 20 de noviembre de 2024. La escritora y poeta canadiense acudió al evento como parte de la gala dedicada a la literatura estadounidense. Getty Images

¿Cuándo recibirá Anne Carson el Premio Nobel de Literatura?

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura 2026 tendrá lugar en Estocolmo el 10 de diciembre, como parte de las ceremonias anuales de los Premios Nobel.

El reconocimiento coloca nuevamente a Anne Carson en el centro de la conversación literaria internacional y pone en primer plano una obra que ha conseguido conectar la tradición clásica con las preocupaciones y formas de expresión de la literatura contemporánea.