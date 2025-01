Quién es Sutton Foster, la nueva pareja del aún casado Hugh Jackman

¿Quién es la mujer que ha conquistado al corazón de Wolverine? Se llama Sutton Foster y es una destacada actriz con una carrera llena de éxitos, que ha demostrado su talento en numerosos musicales de Broadway. Tras hacerse pública su relación con Hugh Jackman, nos adentramos en su relación.

¿Hugh Jackman sigue casado?

Pero, antes de conocer al nuevo interés amoroso del actor australiano, recordamos que, en septiembre del 2023, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness anunciaron su separación a través de un comunicado donde manifestaron su interés en otorgan al bienestar de sus hijos. En su mensaje, ambos dejado claro que el cariño y el respeto mutuo seguirán siendo pilares en sus vidas, especialmente en lo que respecta a la crianza de Oscar Maximilian y Ava Elliot. Lo que en un inicio parecía un divorcio en buenos términos, ahora se está complicando.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness estuvieron juntos desde 1995 hasta 2023. Archivo

Ahora, tras la reciente aparición de Foster y Jackman en Santa Monica, California, a principios de años, la nueva pareja confirmó lo que era un rumor a voces. Sin embargo, otro tema ha salido a la luz: Hugh y Deborra-Lee aún no ha formalizado su divorcio, según el Daily Mail.

De acuerdo a una fuente cercana a Jackman, citada por el diario británico: “Una de las principales razones por las que aún no han presentado la solicitud es que nunca firmaron un acuerdo prenupcial”. Lo que complicaría la división de los bienes de la pareja.

La relación entre Jackman y Foster comenzó a gestarse durante su colaboración en el musical The Music Man Getty Images

La trayectoria de Sutton Foster

Sutton Foster es originaria de Statesboro, Georgia, y criada en Troy, Michigan. Desde temprana edad demostró su pasión por las artes escénicas. A los 15 años, participó en el reality show Star Search y audicionó para The Mickey Mouse Club. Abandonó la escuela secundaria para unirse a la gira nacional de The Will Rogers Follies y, aunque asistió brevemente a la Universidad Carnegie Mellon, priorizó su carrera. En reconocimiento a sus contribuciones al teatro, ha recibido doctorados honoris causa de la Universidad Ball State y del Boston Conservatory at Berklee.

Su debut en Broadway fue con el papel de Millie Dillmount en Thoroughly Modern Millie, que le valió el Premio Tony a Mejor Actriz en un Musical en 2002. Años después, ganó un segundo Premio Tony por su interpretación de Reno Sweeney en Anything Goes en 2011. Sus impresionantes créditos también incluyen actuaciones en Little Women, The Drowsy Chaperone, Young Frankenstein, Shrek the Musical y Violet. Recientemente repitió su papel en Anything Goes para una producción en Londres en 2021, recibiendo una nominación al Premio Laurence Olivier.

Pese a ser una actriz con una larga trayectoria, el nombre de Sutton Foster no es mediáticamente reconocido. La razón es sencilla, en lugar de protagonizar películas de Hollywood, se ha enfocado en actuar en Broadway. Aunque también ha participado en la serie de ABC Family Bunheads de 2012 a 2013 e interpretó a Liza Miller en la comedia dramática de TV Land Younger de 2015 a 2021.

Tras anunciar su separación de Deborra-Lee Furness en septiembre de 2023, luego de 27 años de matrimonio, Hugh Jackman inicialmenrte mantuvo un bajo perfil. Hasta que se formalizó la solicitud de divorcio de Sutton Foster en octubre de 2024. Después, ambos actores confirmaron su relación, poniendo fin a meses de especulaciones.