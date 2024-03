Quiénes son las estrellas infantiles que denunciaron abusos y destapan la oscuridad de Hollywood

Poco a poco, las que fueran las estrellas infantiles más prometedoras de la industria han roto el silencio y han compartido sus experiencias de abuso dentro de la industria del entretenimiento. Son historias de supervivencia, llenas de dolor y valentía, que han conmocionado al mundo y han abierto un debate sobre la necesidad de proteger a los niños que trabajan en Hollywood.

A finales de los años 90 e inicios de los dos miles, Nickelodeon se convirtió en una de las principales empresas dedicadas a la producción de contenido de entretenimiento infantil. La lista de series más exitosas de la compañía inclye: Todo eso (1995-2020), El show de Amanda (1999-2002), Drake y Josh (2004-2007), I-Carly (2007-2012), Zoey 101 (2005-2008), Victorious (2010-2013) y Sam y Cat (2013), entre otros

, Drake Bell, Jennette McCurdy, Amanda Bynes o Miranda Cosgrove. Una talentosa generación de actores que tuvieron la oportunidad de triunfar a temprana edad, pero que también vivieron experiencias desgarradoras. Con más de una década de distancia, ahora surge un documental que reúne las voces de los ahora jóvenes y adultos que denunciaron ser víctimas de abusos y explotación mientras producían exitosas series de entretenimiento.

¿De qué se trata el documental Quiet on Set?

El nombre completo del documental se llama Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV , se compone de 7 capítulos y lo puedes ver en las plataformas de streaming Max, Discovery + y Prime Video, en Estados Unidos. En el documental se exponen las denuncias de abusos, agresiones sexuales, discriminación de género y pederastia que ocurrieron en el entorno de la televisión infantil, específicamente en Nickelodeon.

La sinopsis de la serie la presente como un proyecto que: “Descubre la historia no contada del ambiente tóxico y abusivo dentro de la televisión infantil de los 90. Escucha relatos desgarradores de ex estrellas infantiles y miembros del equipo que investigan el equilibrio de poder en la industria y revelan una era que infligió heridas duraderas que aún se sienten hoy”.

A través de testimonios de ex-actores, escritores y miembros del equipo de producción, se revelan las experiencias perturbadoras vividas por estrellas de programas como “All That”, “The Amanda Show”, “iCarly” y “Victorious”, donde se hacen fuertes señalamientos al exproductor Dan Schneider.

¿Cómo respondió Dan Schneider a las acusaciones?

A partir de las declaraciones presentadas en el documental, Dan Schneider es señalado por discriminación de género, comentarios racistas y actos inapropiados con actrices menores de edad. A manera de respuesta, el exproductor comentó sobre el documental: “Verlo durante las últimas dos noches fue muy difícil, enfrentarme a mis comportamientos del pasado, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento, y definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante contundente”. El mensaje se difundió a través de un video de casi 20 minutos publicado en su canal de YouTube.

“Mi padre se culpa mucho": Drake Bell explicó los motivos por los que se decidió a hablar. Instagram

¿Qué actores infantiles han denunciado abusos?

Esta es la primera vez que un documental reúne sus voces y ofrece un contexto narrativo a los hechos. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, decenas de artistas han compartido sus traumáticas experiencias en los sets de filmación.



Drake Bell (37 años): En el documental, por primera vez, Bell detalla públicamente su experiencia . Jared Drake Bell, estrella de Drake & Josh, fue abusado sexualmente por su entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck. Bell tenía 15 años y Peck 41. A lo largo de su carrera, Drake también ha sido señalado por mantener conversaciones inapropiadas con menores de edad.

(37 años): En el documental, por primera vez, . Jared Drake Bell, estrella de Drake & Josh, fue abusado sexualmente por su entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck. Bell tenía 15 años y Peck 41. A lo largo de su carrera, Drake también ha sido señalado por mantener conversaciones inapropiadas con menores de edad. Jennette McCurdy (31 años): La actriz había revelado pasajes oscuros de su carrera como actriz en el libro autobiográfico Me alegro de que mi madre haya muerto , donde denunció: trastornos alimenticios producidos por su propia madre, presión social para consumir alcohol cuando era menor de edad y situaciones abusivas en los sets de filmación.

(31 años): , donde denunció: trastornos alimenticios producidos por su propia madre, presión social para consumir alcohol cuando era menor de edad y situaciones abusivas en los sets de filmación. Amanda Bynes (37 años): Aunque no quiso dar su testimonio para el documental, la actriz es mencionada por soportar dinámicas laborales abusivas y discriminatorias. Después de ser considerada una joven promesa a inicios de siglo, Amanda tuvo problemas con las drogas y de salud mental.

(37 años): Aunque no quiso dar su testimonio para el documental, Después de ser considerada una joven promesa a inicios de siglo, Amanda tuvo problemas con las drogas y de salud mental. Alexa Nikolas (31 años): La actriz que participó en series juveniles de Nickelodeon y que se vio involucrada en situaciones de abusos y momentos problemáticos en la industria, ha encabezado protestas bajo el lema: ¡poder a los sobrevivientes!, y encabeza el movimiento EAT predators

Tras ver Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV, es hora de que la industria del entretenimiento rompa el silencion y tome medidas contundentes para proteger a los niños que trabajan en ella. Solo así podremos evitar que se repitan las historias de abuso que han quedado al descubierto en este documental.