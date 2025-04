Revelan detalles del acoso hacia Salma Hayek por parte de Harvey Weinstein en el rodaje de esta exitosa película

Más de dos décadas después del estreno de la película Frida (2002), la directora de este filme, Julie Taymor, habló públicamente por primera vez sobre el acoso que Salma Hayek sufrió por parte del productor Harvey Weinstein durante el rodaje de este largometraje.

¿Qué dijo la directora de la película Frida sobre el acoso de Harvey Weinstein a Salma Hayek?

En una entrevista reciente, Taymor respaldó las declaraciones que Hayek hizo en 2017, cuando denunció los abusos del productor en un artículo publicado en The New York Times titulado “Harvey Weinstein is My Monster Too” (Harvey Weinstein también es mi monstruo).

Taymor, que si bien no fue víctima directa del acoso de Weinstein, sí fue testigo de la presión que ejercía sobre Hayek. “Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó”, comentó.

Julie Taymor, la directora de la película “Frida”, respaldo las acusaciones que hizo Salma Hayek en contra de Harvey Weinstein Getty Images

Además, la directora recordó la actitud del productor de cine estadounidense y señaló la manipulación que este ejercía con las actrices. “Harvy Weinstein no estaba interesado en una mujer mayor, y yo no era tan mayor, pero, aún así, y además como director, le gustaba manipular a las actrices”, subrayó.

También, Taymor recordó como Hayek, a pesar de su inteligencia y talento, era tratada como un “objeto” debido a su apariencia física. “Ella era tan inteligente, y había sido tratada como… ya sabes, una mujer hermosa y sexy. Como un objeto”, apuntó.

Las acusaciones de Salma Hayek en contra Harvey Weinstein

Recordemos que en su artículo de 2017, Salma Hayek describió cómo Weinstein la presionó para realizar escenas sexuales explícitas en la película Frida y cómo la amenazó con cancelar el proyecto si no accedía a sus peticiones. También, la actriz relató que el productor la sometió a amenazas constantes y la hizo sentir impotente para resistirse.

En 2017, Salma Hayek acusó a Harvey Weinstein de haberla presionado para realizar escenas de desnudo en la película “Frida” Archivo

Durante el rodaje, Weinstein exigió la inclusión de una escena de desnudo frontal completo, amenazando con detener la producción si Hayek se negaba. La actriz accedió a filmar la escena, pero le causó tal angustia emocional que necesitó tomar un tranquilizante para poder llevarla a cabo.

Así, Frida (2002) no solo fue un logro artístico para Hayek, ya que recibió una nominación al Oscar por su interpretación de Frida Kahlo, sino también un testimonio de su determinación y resiliencia frente a la adversidad. Mientras que las declaraciones de Taymor respaldan las acusaciones que la mexicana y todo lo que tuvo que vivir para poder participar en esta exitosa película.