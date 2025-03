Ryan Reynolds se defiende: exige no ser parte de demanda que sacude a Hollywood

El actor se defiende: “La acusación es una ofensa”

Ryan Reynolds ha solicitado formalmente a un juez ser excluido de la demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni. La batalla legal comenzó luego de que Baldoni, quien enfrenta acusaciones por parte de Blake Lively, contrademandara tanto a la actriz como a su esposo.

El actor argumenta que la demanda en su contra carece de sustento legal y representa una ofensa, ya que él no tuvo una participación activa en el conflicto y únicamente ha mostrado apoyo a su esposa.

¿De dónde surge la demanda?

La disputa legal comenzó cuando Blake Lively denunció a Baldoni y a los estudios Wayfarer, acusándolos de haber orquestado un “plan de varios niveles” para dañar su reputación. Según Lively, esto ocurrió luego de que ella denunciara acoso sexual y otros comportamientos inapropiados durante la filmación de It Ends With Us.

En respuesta, Baldoni presentó una contrademanda contra Lively y Reynolds, alegando que ambos lo difamaron, afectando su imagen y carrera en la industria. Getty Images

La defensa de Reynolds: “No tengo relación directa con este caso”

De acuerdo con los documentos presentados por Reynolds, la demanda de Baldoni se basa en dos ocasiones en las que el actor supuestamente lo llamó “depredador”. No obstante, su equipo legal sostiene que esta expresión es una opinión protegida por la Constitución y que Reynolds no ha participado directamente en el conflicto legal de su esposa, más allá de su rol como “cónyuge solidario”. Además, Baldoni acusa a Reynolds de haber interferido en el proceso creativo de la película It Ends With Us, modificando guiones sin autorización y presionando a la agencia de talentos WME para que lo despidieran.

¿Qué sigue en esta batalla legal?

Los abogados de Reynolds han solicitado que se desestime su inclusión en la demanda, mientras que los representantes de Baldoni y Lively han dejado claro que no contemplan un acuerdo extrajudicial.

El juicio está programado para marzo de 2026. Si la petición de Reynolds no es aceptada, el actor podría verse obligado a testificar y participar en un proceso que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en Hollywood.