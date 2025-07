Salma Hayek y Angelina Jolie sorprenden con inesperada visita a Veracruz

Luego de trabajar juntas en la película de Marvel, ‘Eternals’, Salma Hayek y Angelina Jolie se hicieron cercanas y han compartido una linda relación de amistad, y recientemente las famosas actrices de Hollywood, causaron furor con una inesperada visita al estado de Veracruz, estado que vio crecer a la talentosa mexicana.

Salma Hayek y Angelina Jolie visitan Veracruz

Salma y Angelina realizaron una inesperada visita a Veracruz, causando un gran revuelo. Ambas fueron vistas primero en el Aeropuerto de la Ciudad de México y luego en el aeropuerto Heriberto Jara Corona de Veracruz, donde fueron recibidas por la secretaria de Cultura del estado, Xóchitl Molina, y posteriormente se reunieron con la gobernadora Rocío Nahle en un exclusivo hotel de Boca del Río.

A su salida del hotel, la gobernadora del estado comentó sobre la visita de las celebridades, “Nada más saludarlas, estuvimos saludándolas, muy contentas de nuestra paisana Salma, todo muy bien, Veracruz está de moda”.

Qué hicieron Salma Hayek y Angelina Jolie en Veracruz

Aunque el motivo exacto de su visita no ha sido revelado oficialmente, se especula que podría estar relacionado con la filmación de una nueva producción en el estado, dada la relación previa entre Hayek y Jolie en pantalla.

Cabe destacar que Salma es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, lugar en donde aún tiene familia, negocios y propiedades.

¿Cómo es la relación entre Salma Hayek y Angelina Jolie?

Fue en el 2021 cuando Salma y Jolie compartieron el set en Eternals, película de Marvel que vio nacer su amistad. En varias entrevistas, Jolie habló del gran cariño que siente por Hayek y lo mucho que la admira.

“Amo a Salma, es uno de los regalos más grandes de que me dio esta película. Hemos estado juntas en este negocio mucho tiempo y no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy sociable, pero ahora somos amigas, somos muy cercanas, ella es mi hermana, es brillante, amable y maravillosa”.

Por otra parte, Salma también ha expresado su profunda admiración por Angelina, asegurando que es una mujer cálida, talentosa y una de las mejores directoras de cine con las que ha trabajado.