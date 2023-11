¿Se puede visitar el lujoso ‘castillo’ de Tina Turner en Suiza?

Apenas a mediados de año se anunciaba la muerte de la cantante Tina Turner, la cual ocurrió, según reportes, por causas naturales. Luego, a raíz de ello, surgió una disputa legal por su herencia entre varios de sus hijos, así como de varias propiedades que tenía, como el castillo en Suiza que había adquirido y de la cual platicaremos hoy.

De hecho, en aquel momento se había reportado que el lugar de su fallecimiento fue en esta emblemática y lujosa residencia que compró hace un tiempo y en dónde además, pasó sus últimos años de vida junto a su esposo Erwin Bach.

¿Cómo es el castillo en dónde vivía Tina Turner?

La propiedad en cuestión es conocida como castillo Chateau Algonquin, y es una magnífica residencia con vistas al lago de Zúrich, en Suiza, y habría desembolsado una cantidad bastante sustanciosa para poder adquirirla, ya que pagó 70 millones de francos suizos para poder hacerse de este lugar y vivir tranquilamente en él.

Aunque desde los años noventa vivió de alquiler en esta propiedad, Tina Turner logró comprarla hasta 2021

Asimismo, este castillo fue construido hace más de 100 años y tiene en total 24.000 metros cuadrados. Además de estar compuesto por 10 edificaciones, así como un estanque, una piscina y un muelle en el Lago Zúrich, mientras es atravesada por un riachuelo.

Evidentemente, es un lugar que cuenta con las características necesarias para una vida tranquila, ya que en una entrevista al New York Times, Turner expresó lo agusto que se sentía ahí. “Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí”, expresaba en aquella ocasión.

Otro de los datos curiosos de esta propiedad es que está cerca de los alrededores de donde vive el ex tenista Roger Federer, pues el deportista también pensó en su momento en comprarla, aunque al final terminó por no hacerlo.

¿Se puede visitar esta propiedad de Tina Turner?

Al ser una propiedad privada, pues no es un lugar al que puedas visitar y entrar libremente, como sí lo harías en un museo, sin embargo, suponemos que puedes darte una vuelta para ver cómo es por fuera y ver su fachada. Así que si esperabas que estuviera abierto al público, como si fuese una exposición, lamentamos informarte que no es así.

Por si no los sabías, durante mucho tiempo, la cantante y su marido, Erwin Bach, vivieron de alquiler hasta que pudo comprar la propiedad en 2021.