Shannen Doherty y los preparativos más difíciles de su vida: dejar todo organizado para su muerte

En la pantalla la recordamos con la actriz que participó en Sensación de Vivir (Beverlly Hills 90210) y Embrujada’, en la vida real la reconocemos como una heroína sin capa. Desde que Shannen Doherty se enteró que tiene cáncer metastásico está realizando los preparativos más difíciles de su vida: dejar listo todo para su muerte.

Shannen Maria Doherty (52 años) es una actriz, productora y conductora de su propio podcast: Let’s Be Clear. Programa en el que, en el más reciente capítulo, ha contado cómo está afrontando su día a día, después de ser diagnosticada con un tipo de cáncer mortal.

Cronología de la enfermedad de Shannen Doherty

Shannen Doherty ha enfrentado una dura batalla contra el cáncer a lo largo de los años.



En 2015, se le diagnosticó cáncer de mama

En mayo de 2017 dio a conocer que el cáncer estaba en remisión , pero la enfermedad regresó un par de años después.

En 2020, Doherty anunció que su cáncer había regresado .

. En junio del 2023, la actriz explicó que el cáncer había llegado al cerebro

Los preparativos más difíciles

A través de su podcast, la actriz comentó a qué se ha enfocado en estos días: “Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un trastero lleno de muebles”.

En una manera de desprenderse de las cosas materiales y aligerarle la carga a su madre, Rosa Elizabeth Doherty (73 años), Shannen comentó que ha estado vendiendo y regalando sus pertenencias.

“Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes qué es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla”, comentó en su programa.

Puedo construir recuerdos diferentes, puedo construir recuerdos con las personas que amo

¿Y qué hará con el dinero recaudado? Por ahora, quiere aprovechar su dinero, tiempo y energía en su madre: “No necesito esto (sus pertenencias), realmente no me trae ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir”.

Una de las decisiones más difíciles para Doherty fue desprenderse de su casa en Tennessee, pues deseaba renovar la propiedad y transformarla en un santuario de caballos. Pero ahora, ha puesto en orden sus prioridades, y está seindo un ejemplo de valentía y determinación.