Shannen Doherty y su lucha contra el cáncer de mama: evolución, pronóstico y podcast

Hace 8 años, Shannen Doherty confirmó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama y estaba luchando contra él. Ahora la actriz estadounidense revela que la evolución de la edad,la cual se ha extendido a otros órganos y que hace que el pronóstico se vea aún más complicado.

Conocida por sus papeles en series de televisión como “Embrujadas” y “Beverly Hills, 90210", la actriz de 52 años habló públicamente sobre su padecimiento en 2015 y ahora, concede una entrevista People donde Shannen explica que el diagnóstico de cáncer es de etapa 4, que es una de las etapas más avanzadas de la enfermedad e implica que las células cancerosas se diseminan a otras partes, lo que se conoce como metástasis.

“No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, expresa Shannen en la entrevista de portada.

A mediados de este año, la actriz publicó en sus redes sociales un video que se había tomado meses atrás, a principios de año. En el corto se ve a la actriz en la cama del hospital, aterrada. A manera de explicación y contexto, Doherty escribió: “16 de enero de 2023. Cirugía. Tenía un tumor en la cabeza que querían extirpar y también hacerme una biopsia. Claramente estoy tratando de ser valiente pero estoy petrificado. El miedo fue abrumador para mí. Asustada de todos los posibles malos resultados, preocupada por dejar a mi mamá y cómo eso la afectaría. Preocupado de que saldría de la cirugía y ya no soy yo. Así es como puede verse el cáncer”.

Shannen se ha sometido a distintos tratamientos en su lucha contra el cáncer.

Evolución del cáncer de Doherty

Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. La enfermedad se encontraba en etapa II y Doherty se sometió a una mastectomía doble, quimioterapia y radiación. En agosto de 2017, Doherty anunció que estaba en remisión.

Sin embargo, en febrero de 2020, Doherty anunció que su cáncer había regresado en etapa IV. La enfermedad se había extendido a sus huesos, pulmones y cerebro. Doherty se sometió a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal.

Desde que Shannen Doherty hizo público su diagnóstico, la actriz ha aprovechado tanto su imagen pública como sus redes sociales para hablar sobre la enfermedad y visibilizar el proceso de lucha de los enfermos, siempre buscando ofrecer esperanza.

El complicado pronóstico de Doherty

El pronóstico del cáncer de mama en etapa IV es variable. El pronóstico depende de una serie de factores, incluyendo el tipo de cáncer, la etapa del cáncer, la edad del paciente y el estado general de salud del paciente.

En general, el pronóstico para las mujeres con cáncer de mama en etapa IV es de aproximadamente dos años de vida. Sin embargo, hay muchos casos de mujeres que viven mucho más tiempo con esta enfermedad.

Por eso, después de todo lo que ha pasado a lo largo de estos 8 años, la actriz expresa con una mezcla de sorpresa e indignación: “Para mí es una locura que todavía no tengamos una cura”.

Shannen Doherty pidió el divorcio de su marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, después de once años de matrimonio.

Let’s be clear: el nuevo podcast de Shannen

Doherty ha sido abierta sobre su lucha contra el cáncer. Ha hablado públicamente sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. También ha usado su plataforma para concienciar sobre el cáncer de mama.

Doherty es una inspiración para muchas personas que luchan contra el cáncer. Su historia demuestra que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso con esta enfermedad.

Por eso, la actriz decidió lanzar el podcast “Let’s be clear” : “¡Estoy muy emocionada de compartir esta noticia contigo!

Estoy presentando mi propio podcast llamado “Seamos claros con Shannen Doherty”. Me abriré como nunca antes en una serie de conversaciones brutalmente honestas con algunas personas muy especiales e influyentes en mi vida. Desde ex compañeros de reparto hasta amigos y familiares, pasando por los brillantes médicos que me guiaron en mi

viaje contra el cáncer... será un viaje salvaje”, compartió en sus redes sociales.

La lucha de Shannen Doherty contra el cáncer de mama es una historia de esperanza y determinación. Doherty es una inspiración para muchas personas que luchan contra esta enfermedad. Su historia demuestra que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso con pronósticos complicados. Para conocer más sobre su lucha, ¿te interesa escuchar su podcast?