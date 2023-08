¿Por qué el testamento de Aretha Franklin encontrado en su sofá es válido? Hoy se cumplen 5 años de su muerte

Hoy se cumplen 5 años de la muerte de Aretha Franklin, una de las cantantes más importantes del soul, y por ello recordamos qué ha pasado con el testamento que se encontró en un sofá, y que se declaró como válido hace poco.

Después de que la reina del soul falleciera, específicamente en 2019, se originó una batalla legal por su herencia, ya que en ese momento no había ningún papel oficial, pero se habían encontrado dos testamentos en su casa de Detroit, solo que tenían diferentes fechas cada uno.

Así pues, uno de los documentos era de 2010 y estaba en un gabinete bajo llave. Mientras que el otro testamento con fecha del 31 de marzo de 2014, fue hallado debajo del cojín de un sofá, y este último es el que un jurado de Michigan validó recientemente.

El testamento de Aretha Franklin con fecha de 2014 fue el que validó un jurado de Michigan Dimitrios Kambouris/Getty Images

A raíz de esos papeles escritos por la propia Aretha Franklin, se derivó un enfrentamiento legal entre sus hijos, ya que el más antiguo estipulaba que sus hijos Kecalf y Edward Franklin debían tomar clases de negocios y obtener un certificado o un título” para beneficiarse del patrimonio. Y para Ted White Jr. este documento de 2010 era el más legítimo.

Pero esa condición no está en la versión de 2014, la cual decía que Kecalf Franklin y sus nietos obtendrían la casa principal de su madre en Bloomfield Hills, que estaba valuada en 1.1 millones de dólares cuando ella murió.

Aunque existen diferencias entre ambos, en lo que sí coinciden es que sus cuatro hijos compartirían los ingresos de la música y los derechos de autor.

La decisión del jurado de validar el testamento más reciente y de anular el de 2010, se centró en que la firma del documento de 2014, que decía “A. Franklin”, en la primera inicial la cantante había dibujado un emoticón sonriente. De acuerdo con Kecalf, esta era una “característica” de la artista cuando escribía.

Aretha Franklin murió a causa de un cáncer de páncreas el 16 de agosto de 2018, y se convirtió en una estrella de la música gracias a éxitos como Think, I Say a Little Prayer y Respect, entre otros.