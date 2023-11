The Crown: en dónde se rodó la muerte de Lady Di y cómo pasó realmente

El estreno de la sexta temporada de The Crown ha sido uno de los más esperados de toda la serie por los fans, ya que esta parte en especial, aborda uno de los episodios más trágicos en la historia de la realeza británica en tiempos modernos, y eso fue la fatídica muerte de Lady Di y de su pareja Dodi Al-Fayed, cuando estaban huyendo de los paparazzis.

Así que, en caso de que este capítulo te haya llamado la atención y despertado tu curiosidad, quédate leyendo que te contaremos cómo y en donde se grabó este fatal momento, que marcaría el final de la vida de la princesa Diana y el inicio de su gran legado.

¿En dónde se filmó la muerte de Lady Di en The Crown?

Las escenas de esta mortal persecución hacia la princesa de Gales y el productor de cine egipcio —que termina en un accidente y las cuales corresponden al final del episodio 3 de la sexta temporada— se filmaron en la ciudad de Barcelona, en España. Incluso, la misma plataforma de Netflix compartió en un video el cómo se transformó esta ciudad durante el rodaje para poder recrear las calles de la romántica París.

Seguro a algunos les sorprendió conocer este dato, pues a simple vista la escena parece estar realmente en la capital parisina, lo cual nos demuestra una vez más el gran trabajo de producción de esta ficción y el esmero que le han puesto para no descuidar ni un aspecto, por mínimo que sea.

Asimismo, en esta temporada Elizabeth Debicki retoma su papel Diana, junto con Khalid Abdalla, quien interpreta a Dodi. También regresa Imelda Staunton como la monarca Isabel II, Dominic West como el príncipe Carlos y el aclamado Jonathan Pryce, en el rol del príncipe Felipe de Edimburgo.

¿Cómo pasó realmente la muerte de Lady Di?

Como en toda ficción, The Crown hizo uso de la imaginación para recrear ciertas partes, por lo que no todo lo que se cuenta es verdad, sin embargo, hay cosas que sí procuró mostrar más apegado a la realidad.

Por ejemplo, es verdad que Diana y Dodi habían estado en el Hotel Ritz, y que se estrellaron en el Puente del Alma de París, el 31 de agosto de 1997, mientras intentaban huir de los paparazzis que los perseguían. También es cierto que a la princesa le preocupaba bastante el acoso y el hostigamiento de la prensa, pues no dejaban de seguirla.

Esta fue de las fotografías tomadas previo al accidente en donde murió Diana de Gales Getty Images

Dodi y el chofer murieron al instante, mientras que la princesa falleció estando en el hospital, a causa de un paro cardiaco.

En cuanto a los eventos después de su muerte mostrados en la serie, no son del todo ciertos. William no desapareció por horas, como retrató The Crown, y tampoco la reina Isabel estaba en contra de que Diana tuviera un tratamiento real luego de su fallecimiento.