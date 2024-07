‘Tradwives’ bajo la lupa: la tiktoker Roro abre debate sobre la vida en pareja

En los últimas meses se ha vuelto viral en redes sociales la tendencia de las ‘tradwives’, algo que ha generado un gran debate entre los internautas sobre la vida en pareja. En tanto que la tiktokter RoRo se ha convertido en una de las representantes de este nuevo movimiento en España y, además, ha generado una gran polémica.

¿Qué significa ‘tradewives’?

Para quienes no conozcan muy bien este término, las ‘tradwives’ proviene de la abreviatura en inglés de ‘traditional wives’, que en español se puede traducir como ‘esposas tradicionales’.

La tiktoker Roro Bueno se ha convertido en blanco de críticas por el contenido que reliza para complacer a su novio, según cuentan varios usuarios Instagram @whoisroro

Este movimiento es parte de una tendencia contemporánea que busca recuperar o mantener valores y roles de género tradicionales en la sociedad moderna. Las ‘tradwives’ suelen promover ideas como el cuidado del hogar, la crianza de los hijos, y apoyar a sus esposos como principales responsabilidades y satisfacciones de su vida.

Mientras que las redes sociales, como Instagram, Facebook y TikTok, se han convertido en la plataforma ideal para esparcir este mensaje que defiende y promueve un estilo de vida basado en los roles de género convencionales, donde la figura femenina se dedica exclusivamente al hogar y a la familia.

Sin embargo, esta tendencia también ha generado bastantes críticas y, además, ha abierto un debate sobre el rol de las mujeres en la vida en pareja. Y si bien existe un grupo de mujeres que apoya dicho movimiento, también existe otro sector de la sociedad que no está completamente de acuerdo con esta ideología ya que la ven como un retroceso en la lucha del feminismo.

De hecho, una de las internautas que se ha convertido en blanco de críticas en España es la tiktoker RoRo Bueno (@whoisroro). Una influencer que se ha hecho famosa recientemente por sus videos en los que muestra cómo se dedica al hogar y a su novio Pablo.

Por ejemplo, en varios de sus videos se le ha visto preparar platillos para su pareja, e incluso en una ocasión se confeccionó un vestido el mismo día de su cita para sorprenderle, así como varios contenidos en los que deja en claro la gran dedicación hacia las labores de la casa. Aunque todo ello le ha valido estar bajo la polémica en los últimos días.

La contundente respuesta de Roro a las críticas

No obstante, en una reciente entrevista la joven influencer ha respondido a las críticas de los internautas. Ha sido en el podcast Sr Wolf, del periodista Juan Ramón Lucas, en donde ella ha querido defenderse de quienes no ven con buenos ojos su actuar.

Roro ha sido criticada en las últimas semanas por el tipo de contenido que realiza como las recetas que le prepara a su novio Instagram @whoisroro

“La gente me grita ‘esclava, no te queremos aquí'. Es muy raro. Yo no estoy acostumbrada a nada de esto porque llevo un mes. Es verdad que hay gente muy amable que entiende que es medio personaje y que no vivo por y para Pablo”, señaló.

Aunque, Roro mencionó que también hay quienes se están “tomando muy en serio” lo que ella hace, por lo que aclaró que en realidad eso no tiene ningún significado y que tampoco busca promover tal ideología.

“Estoy haciendo una receta para mi novio. No significa que las mujeres tengan que ponerse a cocinar, que los valores tradicionales sean los mejores, ni que yo sea ama de casa. No significa nada”, puntualizó.