Una experta señaló el misterioso gesto de Kate Middleton con el que demostró su verdadero estado de salud

Los medios de comunicación de todo el mundo se conmocionaron el pasado 13 de julio, cuando el Palacio de Kensington anunció por medio de un comunicado que Kate Middleton estaría presente en la final masculina de Wimbledon. A partir de ese momento, tanto los expertos como seguidores de la Casa Real británica se mantuvieron a la expectativa de cualquier movimiento de la princesa de Gales.

Fue así que, llegado el día del encuentro disputado entre el español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic, que la esposa del príncipe William se dispuso a aparecer radiante en las inmediaciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club, vestida con un tono morado royal y muy bien acompañada de su hija, la princesa Charlotte, y su hermana, Pippa Middleton.

Desde su primer momento en el estadio, la princesa se mostró sonriente, un signo evidente de que poco a poco va progresando favorablemente en su tratamiento contra el cáncer.

Kate Middleton reapareció el pasado 14 de julio en Wimbledon Getty Images

¿Qué significaron los gestos de Kate Middleton en Wimbledon 2024, según Judi James?

No obstante, más allá de los evidente, la experta en realeza y lenguaje corporal Judi James se atrevió a revelar ante el tabloide británico The Mirror algunos mensajes que podrían haber estado ocultos en los gestos de Kate Middleton, los cuales denotarían que la princesa no está tan recuperada como parece.

Kate parecía estar llena de alegría cuando saludó dos veces a la multitud que la adoraba cuando llegó a las 13:45, señala The Mirror en su crónica. “Kate rezumaba confianza real aquí, saludando a los fanáticos que gritaban desde la pasarela con un saludo de alegría y un poco de sorpresa que Charlotte imitó una vez que su madre se dio vuelta para darle un codazo”, dijo al respecto James.

“Vestida de un morado intenso , conocido como el tono real, Kate parecía relajada y elegante y la forma en que pasó algunos largos momentos charlando con la gente detrás del escenario la hizo parecer que no tenía prisa por escapar a la comodidad de los asientos”, continuó la experta.

¿Cómo está Kate Middleton verdaderamente?

Sin embargo, a pesar de la comodidad de Kate, al mirar con lupa, Judi James notó que la princesa hizo pequeños movimientos para tranquilizarse mientras todos los ojos estaban puestos en ella . Ella explicó: “La gesticulación [de Kate] parecía animada y solo hubo un par de momentos en los que se alisó el cabello en un acto innecesario de lo que parecía una muestra de seguridad en sí misma. Esto muestra signos de no estar en su mejor forma.”

Sonriente, la princesa de Gales ha vuelto a hacer acto de presencia en Wimbledon. Getty Images

En otra de sus colaboraciones, para el medio birtánico Metro, Judi concluye: “El lenguaje corporal de Kate transmitía sorpresa, alegría y un enorme deseo de volver a conectarse con su público solidario y afectuoso durante uno de sus primeros pasos en la recuperación de su enfermedad”.