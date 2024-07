Los detalles ocultos del look de Kate Middleton en Wimbledon

Aunque los aficionados al tenis vivieron una intensa final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, quienes hemos estado al pendiente del estado de salud de Kate Middleton disfrutamos de verla llegar a la final del torneo Wimbledon. Su presencia no decepcionó a nadie.

Aunque el príncipe William no pudo acompañarla, la princesa de Gales deslumbró con luz propia, gracias a su inigualable sentido del estilo y su compromiso con la moda, lo que la convirtió en la gran protagonista de las gradas del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Ha transcurrido poco más de medio año del presente 2024 y Kate Middleton sólo ha participado en dos actos oficiales. En enero se comunicó que se sometería a una cirugía programada y, un par de meses más tarde, a través de un video, la princesa anunciaba que había sido diagnosticada con cáncer y se sometería a un tratamiento de quimioterapia preventiva.

Las princesas de Gales: Kate Middleton y Charlotte, a su llegada a la final de Wimbledon 2024. Getty Images

La esperada reaparición de Kate Middleton

Fue así que se explicó la ausencia de Kate, la duquesa de Cambridge se centró en su recuperación del cáncer. Aunque, tal como lo dejó ver en un comunicado previo a Trooping the Color, reaparecería paulatinamente, siempre y cuando su salud lo permitiera.

Fue así que la princesa ha vuelto a los eventos públicos, demostrando por qué es uno de los miembros de la realeza británica más elegante y carismática. Tras su primera aparición oficial en el desfile del Trooping the Colour, donde lució soberbia con un impecable vestido blanco, unos preciosos aretes de perlas y un soberbio tocado, ahora, su look incluyó significativos detalles de lujo.

Como no podía ser de otra forma, Kate no podía perderse la final de Wimbledon. El campeonato es uno de los acontecimientos deportivos y sociales más destacados del verano británico, y la princesa ha acudido al torneo incluso antes de casarse con el príncipe William.

Atentas a la final masculina de Wimbledon, las princesas de Gales: Kate y su hija, Charlotte. Getty Images

Los significados del look de Kate

A lo largo de los años, la duquesa de Cambridge no sólo se ha vuelto una asistente frecuente a los partidos de Wimbledon. También se ha convertido en una de las invitadas mejor vestidas, cautivando desde las gradas con preciosos vestidos y elegantes conjuntos con blazers de impecable corte.

Hay personalidades que siguen tendencias de moda, y hay quienes derrochan estilo atemporal, con lujo silencioso y looks elegantes. Evidentemente, Kate está en el segundo rubro, pues su vestimenta refleja su estilo personal, un balance entre los sofisticado y refinado.

Ahora, el color del vestido usado por Kate Middleton es un sutil guiño a los colores oficiales del All England Club, entidad de la que es patrona desde 2016, relevando el cargo de la reina Isabel. El diseño es creación de la firma de moda británica Safiyaa y se caracteriza por el detalle plisado en el busto, mangas cortas y una falda en cascada en línea A. Como complementos, usó un pequeño bolso de mano color canela, un par de brazaletes dorados rígidos y aretes colgantes a juego.

¿Cuál es el significado del broche? Es una especie de pajarita y representa el papel de Kate. A diferencia de los lujosos broches con piedras preciosas e intricados diseños, el moño representa los colores oficiales del club, violeta y verde oscuro. Por lo que, así como el año pasado uso un hermoso vestido verde pasto, ahora nos sorprende con una creación púrpura.

Kate Middleton entregó el trofeo al ganador de Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz. Getty Images

La complicidad con la princesa Charlotte

Para esta ocasión, la princesa de Gales eligió a la mejor acompañante: su pequeña hija. Con 9 años cumplidos, Charlotte cautivó a todos con su encanto y su atuendo: un vestido de lunares azul marino y blanco con bailarinas blancas.

La presencia de la princesa Charlotte en el evento no solo fue un deleite para los asistentes, sino que también marcó un momento especial para la familia real, se trata de la segunda ocasión en la que la pequeña royal hace acto de presencia. La joven princesa, que cumplió 9 años en mayo, ha demostrado un creciente interés por el tenis en los últimos años, y su acompañamiento a su madre en este evento deportivo refleja su madurez y su notable papel dentro de la familia real. La pequeña lució su peinado habitual: dos minitrenzas recogidas con un lazo y el resto del pelo suelto.

La aparición de Kate Middleton en la final del Campeonato de Wimbledon ha sido, una vez más, un verdadero despliegue de estilo y elegancia. La princesa de Gales ha demostrado, una vez más, su compromiso con la moda y su capacidad para convertirse en una inspiración para miles de personas alrededor del mundo.