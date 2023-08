Estos son los trágicos momentos de la vida de Keanu Reeves y su lado altruista

La vida de Keanu Reeves ha pasado por trágicos momentos marcadas por la pérdida de varios de sus seres queridos, pero eso no le ha impedido salir adelante y demostrar su lado altruista, apoyando a diferentes organizaciones benéficas.

El protagonista de John Wick se ha enfrentado a difíciles situaciones, desde la mala relación con su padre hasta la muerte de su mejor amigo y de su novia, así como el fallecimiento de su hija.

Cuando el actor comenzaba su carrera en Hollywood, hizo una gran amistad con River Phoenix, quien era hermano del famoso Joaquin Phoenix. Eran tan cercanos que los medios especulaban que había una relación amorosa entre ellos.

Rodaron varios películas juntos, pero fue Idaho: El camino de mis sueños, la que los llevaría a la fama. Lamentablemente, dos años después de este largometraje, River murió de sobredosis, dejando una gran tristeza en su amigo.

Después, en el año 2001, su novia Jennifer Syme, dio a luz a su hija Ava, pero lamentablemente la bebé nació muerta. Sin embargo, la desgracia no pararía ahí ya que al poco tiempo, Syme falleció en un accidente automovilístico.

El actor sufrió la perdidad de su hija y de su novia, llevándolo a una profunda depresión Edward Berthelot/GC Images

A raíz de la desgarradora pérdida, quedaría destrozado y tardaría varios años en recuperarse. Este hecho marcó un antes y un después en su vida y no volvería a ser el mismo.

Pero su vida personal ya estaba marcada desde antes por la ausencia de su padre Samuel Reeves, ya que lo abandonó a él y a su madre cuando el actor tenía tres años.

Luego años después, ya estando en Hollywood, se enteró de que su padre había sido detenido por tráfico de heroína en Hawái, y lo condenaron a diez años de prisión.

Incluso, en una entrevista al padre de Keanu en 2001, él confesó que su hijo no le habla desde hacía más de veinte años. “Estoy al tanto de su vida, pero me ha quedado muy claro que él no quiere saber nada de mí”, dijo Samuel en aquella ocasión a Honolulu Star-Bulletin.

El lado altruista de Keanu Reeves

Keanu Reeves donó gran parte de sus ganancias obtenidas por la película The Matrix para la investigación del cáncer Especial

Aunque su vida ha estado llena de altibajos, Keanu Reeves es uno de los actores más queridos y respetados de Hollywood, así como por su actitud humilde y su filantropía.

Ha donado millones de dólares a varios hospitales infantiles y también ha dado dinero a organizaciones benéficas durante años.

De hecho, donó una gran parte de sus ganancias obtenidas por la primera película The Matrix para la investigación del cáncer, según un nuevo informe.

El New York Post reveló que Reeves recibió 10 millones de dólares por adelantado por esta cinta de 1999, antes de ganar otros 35 millones por su gran éxito en taquilla.

Este acto altruista se derivó a raíz de que su hermana Kim había sido diagnosticada en ese entonces con leucemia, y a quien acompañó hasta superar la enfermedad.