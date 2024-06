“Siempre hay un suceso en mi vida que me inspira a crear": la cantante Ute Lemper se presentará en México

La icónica cantante y actriz alemana, Ute Lemper, se presentará en México el 23 y 24 de septiembre para deleitar al público con su talento excepcional y su cautivador espectáculo “Ute Lemper Noches Íntimas de Kabarett”, programado para realizarse en el Lunario Del Auditorio Nacional.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Lemper, de 60 años ha dejado su huella en escenarios de todo el mundo, cautivando a audiencias con sus interpretaciones magistrales del repertorio de cabaret de Berlín, y las canciones de legendarias artistas como Marlene Dietrich, Edith Piaf y Jacques Brel.

Su voz versátil y su profunda conexión con las emociones han convertido a Lemper en una figura indispensable en el mundo del cabaret y la música. Ha sido aclamada por la crítica por su capacidad de reinterpretar clásicos con un toque único y personal, impregnando cada canción con su propia sensibilidad y talento.

Ute Lemper en México

Ute, falta muy poco para que visites México. ¿Cuáles son tus expectativas sobre los dos conciertos que darás en el Lunario del Auditorio Nacional?

“Estoy muy emocionada, obviamente. Espero celebrar mi música en el escenario y despertar las emociones en la audiencia. Quiero conectar con la audiencia y que el público participe, darle a la gente la oportunidad de conocer mi propuesta, tanto a la audiencia más joven como a la más vieja. Por ello es que cantaré material clásico y nuevo, y todo lo que hay en el medio. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de ir a tu país y celebrar con la gente el poder de la música. Tengo una relación de amor desde hace muchos años con México y quiero que así siga siendo”.

¿Te gusta la música mexicana?

“Por supuesto, pero debo decir que es un tipo de música muy diferente a mi herencia. La música mexicana es muy apasionada que celebra la vida y la unión entre las personas que componen esta música. La música mexicana celebra esta unión que tanto me gusta, porque es capaz de hacerme vivir emociones diferentes. A pesar de que es una música diferente para mí, la disfruto y celebro mucho”.

Tuve la oportunidad de ver tu más reciente proyecto en YouTube, ‘ Time Traveler

“Me ha permitido acercarme a las generaciones más jóvenes mediante una propuesta fresca y con buenas vibras. Con este proyecto resalto y rescato mi propia herencia, pero a la vez, es un proyecto universal para todos los que quieran reflexionar sobre la vida y gozar de música moderna y fresca”.

Eres una artista que hace muchas actividades: has hecho cine, cantas, has hecho teatro, pintas. ¿Cómo eliges los proyectos en los que te involucras? ¿Qué te lleva a elegir una expresión u otra?

“Son muchas cosas que pasan en mi intuición. Hay una chispa que hace que elija una actividad u otra. Por ejemplo, hay veces que hago poemas que al momento de leerlos pienso que podrían convertirse en una canción. Autores muy diferentes como Charles Bukowski o Paulo Coelho me llevan a entregarme de lleno al arte en sus más variadas manifestaciones. Recuerdo una vez que antes de hacer una obra de teatro, perdí la voz. En lugar de desesperarme, compre un manual de pintura, tomé un lienzo y comencé a pintar, algo que siempre había querido hacer desde mediados de los 90. Durante un mes pinté como una obsesiva. Siempre hay un suceso en mi vida que me inspira a crear y no detenerme ante nada”.

Eres un alma libre…

“Siempre ha trabajado en completa libertad. Nadie me ha dicho jamás lo que tengo que hacer. Me gusta colaborar con otros artistas, pero incluso en esos momentos, siempre intento que mi libertad se respete y sea el motor para crear y ser yo misma. Busco que mi voz se respete, porque eso me permite permanecer fiel a mí misma y mantener encendida la chispa de la creación”.

Sabes muchos idiomas. ¿Cuál de ellos es tu favorito para cantar?

“Es difícil decirlo, es como elegir tu hijo favorito. Es imposible. Amo todos los idiomas. El francés es muy bello, muy poético. Es muy sensitivo y puedes expresar muchas emociones profundas con él. En cambio, el inglés es fácil, se adapta muy bien a estilos ágiles como el jazz. El alemán es más intelectual y es mi idioma natal, entonces estoy muy conectada a él. El italiano es una lengua que también se adapta a distintos estados de ánimo, y lo adoro. En realidad cada lenguaje tiene su encanto y sus propios códigos, los cuales me encanta descubrir y aprovechar”.

¿Por qué has elegido la música de cabaret para expresarte?

“Hay muchas cosas sobre este tipo de música que puedo destacar, pero la principal es que es un género que se puede actuar. No tiene que ser perfecta, se actúa en el momento y eso le da mucha naturalidad. Te da muchas opciones para improvisar y crear en vivo. Me gusta la música de cabaret porque me da la oportunidad de improvisar y expresar lo que siento en ese momento. Puedes conectar con la audiencia de manera cercana, ver sus caras y ser testigo de sus emociones”.

Cuando estás cantando y actuando, ¿cómo sientes la energía de la audiencia?

“Se vive de maneras muy distintas. Cuando canto una canción triste no necesitas hacer nada. Las emociones fluyen y eres capaz de transmitir tu tristeza a las personas. Es sencillo que a través de esta emoción la gente encuentre su propia historia y sea capaz de conectar con lo que está escuchando en vivo. Es como si fueras un médium capaz de leer lo que piensan. Las canciones pueden escarbar en la experiencia humana. También me gusta cantar canciones alegres, pero gozo mucho de los temas más tristes”.

La visita de Ute Lemper a México es una oportunidad única para presenciar el talento de una artista excepcional que ha conquistado escenarios y corazones en todo el mundo. “Ute Lemper Noches Íntimas de Kabarett” promete ser una experiencia inolvidable que nos transportará a la época dorada del cabaret y nos permitirá descubrir la verdadera esencia de una de las leyendas más grandes del siglo XX.