¿Ya nació su bebé? El mensaje por el que se cree que Hailey y Justin Bieber ya son papás

Recientemente, los rumores sobre la llegada del primer hijo de Justin y Hailey Bieber han comenzado a circular con fuerza en las redes sociales.

Hailey y Justin se conocieron por primera vez gracias al padre de la modelo, el actor Stephen Baldwin. Él los presentó en un backstage del cantante, cuando él tenía 14 años y ella 12. Pasaron muchos años para que se reencontraran y los rumores de una relación comenzaran.

Fue hasta 2018 cuando la pareja anunció que se habían casado por el civil en Nueva York. Un año más tarde, celebraban su unión con una gran fiesta en Carolina del Sur, rodeados de familiares y amigos como Kylie Jenner, Travis Scott y Ed Sheeran.

Aunque su historia de amor siempre ha estado rodeada de rumores de crisis y separaciones, los dos exitosos jóvenes han superado la mala prensa y las malas rachas, logrando mostrar una imagen de unión en redes sociales.

Tiffany’s & Co. diseño la alianza con la que la pareja renovó sus votos y anunció su embarazo. Tiffany’s & Co.

“La gente me ha hecho sentir muy mal por mi relación desde el primer día. ‘Oh, se están desmoronando. Se odian. Se están divorciando’. Es como si la gente no quisiera creer que somos felices”, dice. “Solía intentar actuar como si cada vez doliera menos. He intentado pensar que uno se acostumbra en cierto punto, que esto es lo que se va a decir y que así es como va a ser la gente. Pero me doy cuenta de que en realidad nunca duele menos”, ha llegado a expresar la joven modelo y empresaria.

¿¡Ya son papás!?

Fue en mayo de 2024 cuando la pareja comunicó que estaban esperando su primer hijo. En ese entonces, Hailey estaría en el segundo trimestre de embarazo, por lo que, haciendo cálculos, el bebé nacería a finales del verano. Es decir, estamos en fechas.

En entrevista para W, la propia Hailey comentó sobre la decisión de anunciar su embarazo: “En realidad, no tuve barriga hasta que estuve embarazada de seis meses, que fue cuando lo anuncié. Podía usar chaquetas grandes y cosas así”.

Durante su embarazo, Hailey Bieber ha mantenido su estilo con hermosos looks premamá. Getty Images

El posible indicio que ha alimentado estas especulaciones fue un mensaje en las redes sociales de la fundadora de la firma de belleza Rhode. Aunque no se refirió directamente a un nacimiento, su contenido fue lo suficientemente enigmático para que los seguidores comenzaran a preguntar si ya era madre.

Mensajes y señales

En historias de Instagram, Hailey compartió una publicación que decía: “Tenemos una sorpresa”, junto a emojis de ojos desorbitados y un lazo rosa. Aunque el mensaje aparece en un momento en el que la firma de belleza de está presentando una cabina promocional móvil. Esta frase ha sido interpretada por muchos como un guiño a la llegada de su bebé. Algo que no han confirmado ni desmentido.

Para aumentar las especulaciones, algunos señalan el cambio en la presencia de Hailey en redes sociales. Al centrarse casi exclusivamente en su marca Rhode a través de publicaciones programadas, muchos creen que la esposa de Justin podría estar reservando tiempo para disfrutar de su maternidad.

Aunque aún no hay una confirmación oficial, las pistas parecen indicar que Hailey y Justin Bieber ya podrían estar disfrutando de su nueva vida como padres. Solo queda esperar a que la pareja comparta la feliz noticia de manera oficial.