Daniela Solís: impulsando el empoderamiento deportivo

Del 20 de julio al 20 de agosto se realiza Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023, por eso conversamos con la jugadora Daniela Solís, quien habla de los alcances del fútbol femenil y la importancia de lograr los sueños.

La jugadora del club rayados, de 30 años, forma parte de la campaña #CodereConEllas, que desarrolla distintas acciones junto a las jugadoras de los clubes femeninos del Real Madrid C.F. (Latinoamérica), el Club de Fútbol Monterrey Rayados (México) y el Club Atlético River Plate (Argentina).

Entre las principales acciones destacan los Encuentros Digitales con algunas jugadoras, quienes comparten sus vivencias, así como Retos y Experiencias. Sobre esto y más, Daniela Solis charla en exclusiva para Vanidades:



¿Cómo comenzaste a jugar fútbol?

“Yo empecé a jugar desde una edad muy temprana en Estados Unidos. Allá hay oportunidades y se puede decir que es más fácil de practicar. Así que tuve la fortuna de tener un equipo desde una edad muy pequeña. Hasta hace varios años, en México no era muy común ver un equipo femenino, entonces, si le preguntas a mis compañeras que se formaron aquí, ellas siempre te van a decir que jugaron con hombres”.

¿Cómo llegaste a México?

“Me vine porque mis raíces son mexicanas. Y me tocó ver cómo nació, se puede decir, la Liga Femenil de México. Bueno, el fútbol femenil se lleva jugando desde años, pero de manera profesional aproximadamente seis. Desde entonces ha habido crecimiento radical en muchos clubes, los cuales han apoyado a sus jugadoras. Por eso estoy muy contenta, por ver ese proceso y poder decir que estoy abriendo brechas a las nuevas generaciones”.

En este proceso, ¿recibiste el apoyo de tu familia?

“El apoyo que recibí fue increíble, nunca recibí un comentario negativo o machista. Se puede que mi camino fue muy fluido. Aunque claro, siempre hay por ahí un tío lejano que dice: ‘¿por qué juegas fútbol no es de hombres?’. Pero esto no es cosa de hombres, el fútbol es para cualquier persona que lo quiera jugar y creo que eso se ha demostrado a través de los años”.

¿Qué sientes cuando juegas?

“Es una sensación increíble. Entrar a la cancha y saber que estoy jugando en un estadio profesional. No cualquier persona puede decir que todos los sábados compite en un diferente estadio. Por ejemplo, jugar en el BBVA es un increíble. Se me enchina la piel, son muchas emociones acumuladas, muy bonitas. Es importante que otras mujeres sientan eso, que logren darse cuenta que pueden entrar a la cancha y sentir lo mismo. Todas las mujeres tienen el derecho de sentirse bien, de sentir ilusión de algo, de soñar y vivir algo increíble, como yo lo estoy viviendo. De chiquita tenía el sueño de ser futbolista profesional y ¡mírame ahora!”

¿Qué consejo nos compartes?

“Las mujeres son maravillosas, pueden hacer lo que quieran. Les aconsejo seguir adelante, porque si se proponen algo lo van a lograr, siempre y cuando tengan la pasión y disciplina, así como la responsabilidad de hacer lo que tengas que hacer para lograr que los sueños se hagan realidad y no te desilusiones. Ese sería mi consejo”.

¿Cómo te enteraste e involucraste con esta campaña ?

“Me enteré de la campaña desde su primera temporada, también participaron compañeras mías. Creo que fue una iniciativa muy interesante por parte de #CodereConEllas de apoyar exclusivamente al fútbol femenil, porque pudieron irse por el camino fácil, apoyando a los hombres. Ahora me han invitado para la temporada 2 y me sentí honrada, muy feliz por ser parte. Con este gran proyecto están levantando la voz para las mujeres y, en especial para las niñas, está inspirando a que las nuevas generaciones que tienen un sueño y que quieren luchar por algo, no solamente hablamos de fútbol, sino de inspirar para seguir creciendo en algo, para ilusionarse en algo”.

Por si fuera poco, en el marco de la campaña, la compañía afirmó que donará cien dólares por cada gol marcado durante la Copa que actualmente se celebra. Al terminar, los fondos recaudados se donarán a la ONG ‘She Wins’, para apoyarla en su objetivo de empoderar a la mujer a través del deporte y la educación.