Por estas razones es un gran acierto financiero invertir en bienes en Miami

La salud financiera se construye con pequeñas y grandes acciones. Si eres de las que sabe cómo administrar bien su dinero, pero quisieras ir más allá de ahorrar, ¿por qué no dar un gran salto a otras posibilidades económicas? Hablamos de invertir y poner tu dinero a trabajar. Una super opción es hacerlo en bienes raíces porque, además de que con ello se incrementa tu patrimonio familiar, tu retorno de inversión se eleva. Y es que, con el paso del tiempo, las propiedades no sólo no pierden su valor, si no que aumenta; y mejor aún si las pones a trabajar y las rentas.

Quizás no lo sabías, pero Miami es un mercado en crecimiento para inversionistas extranjeros en bienes raíces . Para que te des una mejor idea, los expertos en el tema señalan que el mercado inmobiliario de esta ciudad norteamericana es uno de los más movidos y atractivos a nivel mundial. De acuerdo con PwC, el mercado inmobiliario en 2024 sigue mostrando un crecimiento constante, con un aumento promedio del 5.7% en los precios de viviendas a nivel nacional.

¡Es momento de que veas a Miami con otros ojos más allá de irte de compras y vacaciones!

Venta de casas y departamentos en el exclusivo mercado de Miami

¿Por qué invertir en el extranjero? Hay varias razones y una es que puedes aprovechar ese boom que tiene el mercado inmobiliario de Miami hoy día, ya que en este tiempo tiene una alta oferta de venta de casas y departamentos .

Zonas como el Downtown Miami y otras áreas cercanas a playas o alejadas del rush de la ciudad se destacan por ofrecer propiedades que combinan tranquilidad y proximidad a puntos clave de la ciudad.

Mira estas cifras que pueden darte ese empujoncito que necesitas: el mercado inmobiliario de Miami ha mostrado un aumento notable en el valor de sus transacciones durante 2024, alcanzando un total de ventas inmobiliarias de $1.3 mil millones de dólares, con un aumento del 32% en las ventas de casas unifamiliares, y un incremento del 4.75% en las ventas de condominios. Posteriormente, el volumen total subió a $2 mil millones, con un crecimiento interanual del 42.05% en viviendas unifamiliares y del 8.79% en condominios.

Este aumento, registrado por Miami Realtors, se debe a una gran demanda de propiedades, tanto de compradores de Estados Unidos como de otros países, lo cual convierte a Miami en un lugar ideal y estratégico para invertir en bienes raíces .

Oportunidades de inversión en bienes raíces en Miami con PFS Realty

No tienes que saber todo sobre bienes raíces para empezar, por eso existen expertos como el equipo de PFS Realty, que cuenta con más de 22 años de experiencia y ha ayudado a más de 2.000 familias alrededor del mundo a realizar inversiones prósperas en Miami, así como en Orlando y el sur de Florida.

PFS Realty te asesora en cada paso, desde el análisis del mercado y tipo de cambio hasta los temas legales y fiscales, algo por lo que muchas veces concretamos nuestras metas, pero si hay alguien que te guíe y ayude a encontrar propiedades que realmente se ajusten a tus metas, tu inversión en bienes raíces puede ser no sólo rentable, sino también una manera inteligente de proteger tu patrimonio.

Miami no solo es una ciudad vibrante y llena de oportunidades, sino que su mercado de venta de casas y departamentos se ha consolidado como una opción de inversión atractiva y confiable. Imagina tener una propiedad en una ciudad con alta demanda de alquileres, que te permita generar ingresos extra y, al mismo tiempo, te dé la tranquilidad de tener una inversión sólida.

Además, al diversificar tus activos, tienes una protección adicional contra la inflación y las fluctuaciones económicas, un beneficio que todas buscamos para nuestra tranquilidad financiera a largo plazo. ¿Estás lista para dar el primer paso hacia un futuro financiero sólido?