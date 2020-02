Consigue el trabajo de tus sueños

Alcanzar tus metas profesionales, por más arduo que trabajes, no siempre resulta sencillo; sin embargo, hay algunas estrategias que puedes instrumentar para hacerte notar y llegar al puesto que deseas. Para construir tu propia escalera a la cima sigue estos consejos de directores ejecutivos exitosos.

Sé tú misma

Es una frase clásica por una razón justificada: te lleva a donde debes estar. Según el experto en negocios Geoffrey James, tu puesto no es un rol a interpretar, no eres “asistente de” ni “jefa de”, y creerse el papel que te han dado dentro de una compañía puede ser un error que termine opacando tu verdadero potencial. Deja ver, de manera profesional, un poco de tu personalidad, así harás amigos que a la larga podrían ser conexiones importantes.

Muestra interés en otros

La mejor manera de dar una impresión positiva es probando que no eres un robot de oficina, asegura James. Preguntar cómo estuvo su fin de semana o qué planes tienen para las vacaciones, sin entrar demasiado en detalles, prueba que en realidad te interesas por esas personas fuera de la empresa y eso podría hacer que ellas piensen en ti cuando surjan oportunidades de crecer.

Sé una maestra de la imitación

El empresario Warren Buffett aconseja: “Imita las cualidades de quien admiras, no de quien quieres ser”; es diferente adoptar las virtudes de alguien respetable, a las de una personalidad dudosa que tiene un puesto que te gustaría obtener. Lo primero te llevará más lejos. Emula solo lo que es importante y te encontrarás, sin duda, rodeado de gente que también vale la pena.

Di que “sí”

“Puede ser tu puerta hacia buenas experiencias”, asegura Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google. Aceptar invitaciones a nuevos retos y compañeros, aunque te dé miedo o no sepas cómo hacerlo, es la única manera de crecer en el trabajo y en la vida.

No comas sola frente a tu computadora

Uno de los mejores momentos para construir redes sociales es durante la comida, dice Salli Setta, presidente de un famoso restaurante, quien asegura que más allá de tener a alguien con quién hablar, te da un punto de vista diferente de lo que otros piensan de la empresa y eso siempre es ventajoso.

Documenta tu éxito

Una gran actitud y hacer un buen trabajo no es suficiente, por ello reúne datos que sustenten por qué mereces un ascenso. Pide una cita con tu jefe y expón tu caso. Mantente alerta de nuevas oportunidades, actualízate, demuestra tus capacidades y ¡disfruta el camino! “No te fuerces a que te guste algo, si no se siente bien, no lo es, dice Paul Bulcke, exdirector general de Nestlé. “Consigue un puesto que se sienta natural”. La carrera es como el amor, ¡busca hasta encontrar al indicado!

¿Ya encontraste el empleo ideal?

Si quieres saber si tu ocupación (actual o deseada) te abrirá las puertas de la felicidad, analiza la respuesta a estas preguntas:

– ¿Te sientes motivada al hacer tu trabajo, o ya no puedes esperar al fin de semana? (Toma en cuenta que disfrutar dos días de siete no es lo mejor).

– ¿Tu carrera te ofrece la posibilidad de crecimiento o desarrollo, o parece que harás lo mismo durante los próximos 10 años? (El aburrimiento resulta peligroso y frustrante).

– ¿Sientes que estás aportando algo al mundo? (No importa de qué manera lo hagas, la autosatisfacción es importante, pues enriquece tu vida).

Claves para conseguir un ascenso

La compañía financiera Learn-Vest preguntó a jefes, de manera anónima, qué cualidades necesita un empleado para lograr un upgrade. Éstas fueron sus respuestas:

“Me encanta cuando alguien inteligente me cuestiona con datos, hechos y ejemplos que sostengan su punto de vista. La persona que siempre se encuentra de acuerdo con el jefe no es la que resalta”.

“No solo me hables de lo fantástico que eres, dame las malas noticias. Si notas que algo no va bien en la empresa, cuéntamelo y propón una solución. Un jefe quiere estar alerta de los posibles impactos negativos a la compañía; si tú le ayudaste a resolver un problema que no había notado, querrá tenerte a su lado”.

“Si me haces la vida más fácil tienes garantizado el ascenso, así que toma notas para que no tenga que clarificarte todo dos veces, adelántate al trabajo, no me platiques chismes o te quejes de tus compañeros todo el tiempo… y quedaré impresionado”.

Por: Jessica Moreno / Foto: Imaxtree y Pixabay