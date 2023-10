Estas son las 3 claves que debes tomar en cuenta para convertir tu baño a uno moderno

Si acaso estás pensando en renovar tu baño, ya sea parcial o completamente, y deseas que luzca más acorde con las últimas tendencias en decoración y diseño de interiores, entonces llegaste al lugar correcto. Por ello, hoy te contaremos qué es lo que debes tener en cuenta para lograr que tenga un estilo moderno.



Regaderas, un punto a considerar para remodelar tu baño

Puede que este detalle lo pases por alto pero, en realidad, es uno de los aspectos más importantes si lo que quieres es conseguir que el o los baños de tu casa se vean modernos. Así que pon bastante atención en este sentido. Por lo mismo, te sugerimos que pruebes instalar regaderas que no tengan la clásica forma circular.

Elige regaderas con formas cuadradas o que tengan un estilo moderno Pinterest

Lo que buscamos es que tu baño se vea diferente a lo que ya se conoce, por lo que una buena opción sería optar por figuras que no sean las de siempre, como una regadera cuadrada con ducha lateral o de algún otro estilo que no sea tan convencional. Eso le dará un toque vanguardista y además no gastarás tanto y tampoco será un profundo cambio en la estructura o dsitribución del espacio.



Utiliza accesorios y materiales contemporáneos

Otro punto clave para reformar tu cuarto de baño, si es que no deseas algo tan drástico, es utilizar accesorios y materiales contemporáneos para darle a este espacio de tu casa un aspecto más moderno. En este sentido lo que puedes hacer es agregar una iluminación más decorativa. Por ejemplo, unas luces colgantes modernas, así como portacepillos o portarrollos con estilo moderno y más artículos que tengan un diseño minimalista,

Usa accesorios como un portarrollo moderno o luces colgantes en el baño Pinterest

Recuerda que al añadir este tipo de elementos, no solo estarás aportando espacios para almacenar cosas sino que, al mismo tiempo, también lograrás decorar esta zona de tu hogar, y le brindarán un aire muy distinto a lo convencional.

Plantas y muebles flotantes en el baño

La naturaleza también debe estar presente si quieres que tu baño tenga un estilo moderno, pues le aportará frescura e incluso, si sabes elegir bien las plantas que vas a poner ahí, te durarán mucho tiempo.

Como consejo, te sugerimos las plantas de aloe vera, la hiedra de interior o la clavel del aire, pues esta última no necesita tierra y la puedes colgar.

Poner plantas e instalar muebles flotantes hará que tu baño se vea moderno Pinterest

Por último, los muebles de baño suspendidos o flotantes son también una gran opción para darle un toque elegante, moderno y minimalista a este lugar. Pues gracias a su diseño, te ayudan a ahorrar espacio y sirven para almacenaje.