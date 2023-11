¿Tienes planes de remodelar o ampliar tu casa? Este es el financiamiento que necesitas

El tiempo de darle un refresh a tu hogar ha llegado. Aquí has vivido grandes momentos y triunfos. Risas, amigos, comidas familiares, niños corriendo, Navidades y celebraciones de fin de año han quedado grabadas entre sus paredes. Pero el tiempo no perdona y sabes que necesita no sólo mantenimiento, sino una renovación que lo prepare para las nuevas experiencias.

Ya has revisado ideas de lo que podría ser esta nueva etapa, visto muebles, pintura, accesorios y empezado a cotizar, incluso, la mano de obra que se requiere. Para ello necesitas, por supuesto, un capital. Pero aunque tienes ahorros, sabes que no serán suficientes para todo lo que quieres hacer. ¿Qué opciones tendrías, entonces, para conseguir esta meta?

Hablemos de financiamientos a tu medida

Por si no lo sabías, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) podría ayudarte a conseguir tu sueño. No hablamos de que te adquieras una casa nueva, porque Infonavit no solamente otorga crédito para la comprar viviendas, también cuenta con financiamientos para mejorar o transformar tu hogar.

Esta es una gran noticia si eres una trabajadora formal o no formal, además de que puedes utilizar el financiamiento, en algunos casos, aunque no tengas una relación laboral vigente.

Son cinco los esquemas de financiamiento englobados en el programa “Mejora tu Hogar” de Infonavit. Estos representan el concepto “umbrella” que permiten obtener un crédito para mejorar, reparar, remodelar o equipar una vivienda, adaptándose a las necesidades individuales del trabajador. Te los detallamos a continuación:

Mejora sí. Lo pueden solicitar derechohabientes sin relación laboral vigente. Este financiamiento permite la reparación, ampliación o mejora de vivienda sin afectación estructural. Es importante que sepas que si recuperas la relación laboral, las aportaciones patronales aplicarán como abonos a capital y se generará el aviso de retención para el patrón y realice los descuentos del pago del crédito.

Es para derechohabientes con una relación laboral vigente y que hayan comprado su vivienda con un crédito del Instituto. Digamos que es un complemento para una vivienda nueva o existente, ya que se otorga un monto adicional de crédito a solicitud de los derechohabientes para que puedan remodelar, reparar y/o hacer un equipamiento adosado a la vivienda sin afectación estructural, optimizando el uso de recursos sin comprometer su capacidad de pago.

También está Mejoravit, con tres subdivisiones: Repara, renueva y transforma:



Repara es un financiamiento a corto plazo para derechohabientes con relación laboral vigente. Este permite la reparación, ampliación o mejoras menores a sus viviendas sin afectación estructural y que no requieran de mucho presupuesto.

Renueva también es para derechohabientes que tienen una relación laboral vigente. Su objetivo es que puedan realizar mejoras mayores a su vivienda sin afectación estructural, cubriendo sus necesidades de reparación, ampliación o mejoras mayores para incrementar el valor de tu patrimonio.

Transforma lo pueden utilizar los derechohabientes con relación laboral vigente que quieran realizar mejoras mayores a su vivienda con o sin afectación estructural, cubriendo sus necesidades de reparación, ampliación, remodelación y mejoras que requieran con garantía hipotecaria. Esto los ayuda a incrementar el valor de su patrimonio adaptando sus necesidades de espacio.

Ahora que ya conoces estas nuevas opciones de financiamiento, podrás elegir la que mejor te convenga y no se quede en un sueño inconcluso poder mejorar o transformar tu casa.

Acércate al Infonavit, a través de su plataforma, de su app móvil o acude directamente a sus oficinas de atención para conocer todos los detalles y trámites que necesitas hacer. Si cotizas en el IMSS e Infonavit, estos financiamientos te están esperando.