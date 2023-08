Actividades para hacer en familia durante el mes de agosto en la Ciudad de México

Agosto es el mes perfecto para convivir en familia pues además de que los niños tienen vacaciones, la agenda de la Ciudad de México está llena de actividades culturales y recreativas para compartir buenos momentos.

Si estás buscando opciones diferentes, te presentamos algunas opciones imperdibles de este mes, en las que podrás ir acompañada de toda tu familia y amigos.

Anastasia: el musical de Broadway

Esta increíble producción se estrenó en México el 3 de agosto en el Teatro Telcel y no te la puedes perder. El musical dura 2 horas y media con un intermedio de 15 minutos y ofrece un espectáculo que seguramente disfrutarán chicos y grandes. La orquesta en vivo hace toda la diferencia y el talento mexicano sobre el escenario nos dejó sin palabras. Puedes encontrar los boletos disponibles en taquillas del teatro.

Carrera Hello Kitty And Friends Fun Run

El 6 de agosto regresa la carrera de los kilómetros más dulces. Esta edición trae de vuelta a los personajes favoritos de Hello Kitty y un kit runner (con una camiseta oficial y medalla conmemorativa) que todos los fanáticos de la gatita más famosa del mundo, amarán. Lo mejor de esta carrera es que está diseñada para que puedan participar personas de todas las edades en diversas categorías.

Running Fest de Liverpool

Otra actividad perfecta para las familias que aman el deporte y buscan divertirse, es la ya tradicional carrera de Liverpool, que por cinco años consecutivos ha sido todo un éxito entre los runners. El registro se encuentra abierto, hay diversas categorías y si estás interesado, debes apurarte pues el cupo es limitado. El running fest siempre tiene sorpresas al finalizar, este año no será la excepción.