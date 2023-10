Guía para superar el duelo de mascotas: 5 pasos para sanar

¿Cuánto durará el duelo? Malas noticias, no podemos darte un tiempo límite en el que esto dejará de doler. Superar el duelo no es cuestión de un día o una semana, es un proceso personal y dependerá de las herramientas emocionales de cada individuo. La buena noticia es que lo vas a superar . Siempre recordarás con afecto a tu mascota y su cariño te acompañará siempre, y (si lo trabajas correctamente) el dolor pasará, llegarán los recuerdos de lo feliz que fueron juntos, así como la suerte que tuviste de recibir su afecto y compañía.

No dejes que otros desestimen tu dolor

Es posible que algunos amigos y familiares no entiendan lo que sientes. No te enojes con ellos. Hay personas que no aprecian el valor de las mascotas y no está mal. Malo es que te afecte lo que los demás crean de tus sentimientos. Recuerda que lo que estás sintiendo es real y normal. No debes sentir pena por experimentar tristeza, sólo tú sabes lo especial que fue tu mascota y lo grata que fue su compañía.