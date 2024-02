San Valentín: estos son los 5 mejores consejos para preparar una cena romántica en casa

Si estás leyendo este artículo es porque seguramente estás buscando consejos para preparar una cena romántica en casa este San Valentín. Así que si este es el caso, quédate tranquilo que llegaste al lugar correcto, ya que aquí te compartiremos los mejores tips para lucirte con tu pareja en esta fecha tan especial.

Recuerda que, si bien la comida es importante para esta ocasión tan especial, tampoco podemos olvidarnos de los detalles, ya que estos pueden hacer toda la diferencia para convertir ese día en una experiencia inolvidable para tu media naranja.



Usa una mesa pequeña para una experiencia más íntima

Aunque no lo creas, el tamaño de la mesa es uno de los elementos más importantes para que tu cena sea todo un éxito, por ello es que te recomendamos que elijas una que no sea muy grande. De hecho, en este caso es puedes usar una mesa pequeña (si se puede para dos personas mucho mejor), para que puedas estar más cerca de tu ser amado.

Una tabla de quesos puede ser una gran opción para antes de la cena romántica Freepik

Prepara una tabla de quesos y carnes frías

También te verás como el mejor anfitrión si sirves una tabla de quesos con carnes frías u otros aperitivos para abrir el apetito. Si no sabes cómo prepararla, no te preocupes que es muy fácil hacerla.

Además de una tabla rectangular o redonda, usa varios tipos de queso como el mozzarella, de cabra y el cheddar ahumado. De carnes, añade jamón serrano y salami, además de acompañar con aceitunas, uvas, frutos secos o semillas como nueces, almendras o chabacano deshidratado.

Vino, flores y velas

Aunque esto se ha convertido en todo un clásico, no está de más recordarte que en una cena de este tipo no puede faltar el vino, así como una linda decoración con velas y flores. Estos elementos conforman el trío perfecto para crear un ambiente romántico y lleno de pasión. Si no sabes muy bien cómo elegir un buen vino para una cena especial , entonces da una leída aquí.

Decora tu mesa con flores y velas y no olvides servir un buen vino Freepik

Cena de tres tiempos

Ahora que si quieres impresionar a tu pareja, entonces sirve tu cena a tres tiempos. Comienza con una entrada que puede ser unas cestitas de queso parmesano, para después llegar al plato fuerte con algún tipo de pasta y culmina con un delicioso postre como brownies o helado de frutas.



Prepara una sorpresa después de la cena

Para redondear tu romántica cena, te recomendamos preparar una sorpresa, la cual puede ser algo tan sencillo como un maratón de juegos o películas, hasta algo más elaborado como un baño de burbujas.