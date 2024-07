Predicciones astrológicas para leo en 2024: qué le depara en amor, salud, dinero y más

¿Eres de signo leo? ¡Feliz cumpleaños! Se te auguran muy buenas perspectivas que, sin embargo, requerirán que contengas durante un tiempo tus excesivos impulsos naturales y optes por una conducta algo más racional y comedida. Quizás éste no sea el año para que brilles, pero serás feliz.

El viaje de Saturno por Piscis continúa durante 2024 y es éste, quizás, uno de los tránsitos que más van a influir en ti durante todo el año. El rigor de tiempos pasados da paso a la pasión. Recuperas tu espíritu de conquista.

Cuanto más honesto seas contigo mismo, más armonizarás corazón y negocios.

Leo en el amor

Cuando Neptuno lleva tanto tiempo en la Casa del Matrimonio, como le está sucediendo a tu signo, es probable que la relación de pareja se vea amenazada. Este es el ambiente general que te rodeará durante unos años. Pero las desilusiones, al igual que las lágrimas, no tienen por qué ser siempre amargas.

Este año que ahora empieza te ofrecerá momentos maravillosos que solamente llegarás a valorar tras haberle visto las orejas al lobo. Tu vida en pareja se volverá más elevada: prevalecerá la espiritualidad por encima de la pasión o cualquier otro tipo de ventajas que toda relación aporta.

No obstante, cabe la posibilidad de que no quieras mirar hacia tu interior y prefieras buscar en otra persona lo que no eres capaz de reconocer en ti mismo, y en este caso podrías caer fulminado bajo el influjo de alguien que siempre ha formado parte de tus sueños y fantasías. Si esto te ocurre, aunque vivas una relación estable, es importante que intentes sacar a la luz todos esos resentimientos que siguen causándote tantos problemas.

Jennifer Lopez es del signo Leo, un signo reconocido por su carisma y creatividad. Getty Images

Trabajo

Será mejor que todos los asuntos legales y burocráticos que giren en torno a tu vida profesional se encuentren en orden antes de que finalice 2024. Este año podrías ser investigado por Hacienda o recibir la visita de un auditor (situación que puede dejarte sin nada).

Así que antes de perder el tiempo pensando en nuevas formas de sacar más rendimiento a tu trabajo, sería interesante que te pusieras al día y que legalizaras al máximo tu situación. Pero como te apremia evolucionar en tu profesión, es muy probable que optes por no malgastar tu tiempo en tonterías.

Recuerda que es un año en el que para ti ha de prevalecer la sensatez sobre el riesgo y en el que las prisas no conducirán a nada bueno. Por otra parte, si puedes mantener viva la llama de la ilusión, sería muy conveniente que buscaras socios dentro de la familia o, al menos, que la hicieras partícipe de tus proyectos.

Tu color personal es el amarillo. Este color te hace ver el lado positivo ¡a todo! Aporta energía y vitalidad, pues está asociado con la luz y realza la concentración.

Salud

Tu salud pasará por dos etapas claramente diferenciadas. La primera, que durará hasta junio, estará marcada por un bajón de vitalidad a consecuencia de miedos e inseguridades infundadas. Saturno sobre la Casa XII te provocará gran preocupación ante cualquier tipo de enfermedad. El mejor antídoto para esta etapa aparentemente sombría lo encontrarás en la relajación, la diversión y el entretenimiento. En los momentos bajos debes tener en cuenta que atraviesas una etapa de drenaje emocional y que debes liberarte de aquellos sentimientos que no encontraron respuesta en su día.

La segunda parte del año, también señalada por Saturno, en este caso en tu propio signo, será menos preocupante, pero quizá más agotadora. Tú, que por lo general cuentas con sobradas energías para llevar a cabo tus propósitos, te encontrarás con que te toca economizar y aprender a usarlas de la forma más precisa posible. El primer síntoma de tu debilidad general recaerá sobre las funciones digestivas, que se harán más pesadas y lentas. No te alarmes ni busques otras causas aparentes, tan sólo necesitas descansar más y tomarte la vida de forma más tranquila y relajada.

El 2024 será un año de contrastes para Leo. Habrá momentos de gran alegría y satisfacción, pero también desafíos que te obligarán a salir de tu zona de confort y enfrentar tus miedos. Sin embargo, recuerda que tienes la fuerza y la valentía para superar cualquier obstáculo.