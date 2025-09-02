Temporada de eclipses 2025: cómo afectan estos fenómenos astronómicos a tu vida

¡Es hora de concluir el año! La segunda temporada de eclipses ha llegado y, si bien astronómicamente es fascinante, también nos impacta emocional y socialmente. Existen muchas creencias, ritos y prejuicios en torno a este fenómeno astrológico, por eso hoy quiero explorarlo contigo y darte algunos consejos para atravesarlo de forma consciente.

Los segundos eclipses del año son una invitación a cerrar procesos que se iniciaron en febrero. Es uno de los momentos más potentes y transformadores del año, no porque sea “negativo” o temible en esencia, sino porque actúa como un acelerador de procesos: nos muestra lo que estaba oculto, nos obliga a soltar lo que ya no sirve y nos coloca frente a revelaciones importantes sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir.

¿Qué son los eclipses y cuáles son sus causas?

En distintas culturas se ha creído que los eclipses eran un mal augurio o portaban calamidades. En la antigua China, por ejemplo, se pensaba que un dragón divino devoraba al Sol o a la Luna, por lo que se hacían rituales ruidosos para ahuyentarlo. Tenochtitlan, por su parte, fue fundada durante un eclipse en 1325, hecho que marcó tradiciones de ofrendas y sacrificios a los dioses. Incluso hoy en día persisten creencias en Latinoamérica, como la idea de que un eclipse puede causar malformaciones en los bebés nacidos bajo su influencia. Más allá de las supersticiones, sigue siendo un fenómeno que nos cautiva y nos obliga a alzar la vista al cielo con asombro.

¿Cuándo son los eclipses de septiembre?

Este septiembre de 2025 trae consigo dos eclipses muy relevantes: un eclipse total lunar en Piscis; y otro el día 21 en Virgo, que será solar parcial. Con ellos se cierra un ciclo de aproximadamente dos años en el eje Virgo–Piscis, invitándonos a integrar de manera más madura y consciente todo lo que este tránsito nos ha enseñado sobre el equilibrio entre cuerpo y espíritu, orden y fe, razón e intuición.

El primero de estos eclipses, el 7 de septiembre, ocurre en el grado 15 de Piscis. Aunque no será visible en México, su influencia astrológica se sentirá de forma colectiva y personal. Piscis, signo mutable de agua, está vinculado a la imaginación, los sueños, la espiritualidad y la compasión. Este eclipse puede aumentar la sensibilidad emocional, provocar sueños más vívidos o cierta confusión. Nos invita a reflexionar con honestidad: ¿qué estamos dispuestos a soltar para sanar? ¿Qué heridas o ilusiones necesitan liberarse? Piscis también nos recuerda la tendencia a evadir el dolor, invitándonos a sostener y procesar nuestras emociones en lugar de reprimirlas.

El segundo eclipse, el 21 de septiembre, ocurre en el grado 29 de Virgo. Este es un signo de tierra mutable, vinculado al cuidado del cuerpo, la organización y el servicio. Si Piscis nos pide atender la salud emocional, Virgo nos exige cuidar la salud física y nuestros hábitos cotidianos. Este eclipse puede sentirse como un llamado urgente a revisar nuestra rutina. Es un excelente momento para identificar las prácticas que nos sostienen y dejar aquellas que nos desgastan o enferman. Virgo también enseña sobre el valor del servicio, la humildad y la mejora constante. Nos pide preguntarnos si estamos siendo verdaderamente útiles, organizados y atentos a los detalles que importan.

Para quienes estén pensando en acompañar este proceso con algún ritual, mi sugerencia es hacerlo con cautela o incluso evitarlo. La energía de los eclipses suele ser especialmente retadora, sobre todo para los signos mutables —Sagitario, Géminis, Piscis y Virgo—. En lugar de grandes rituales, puede ser muy valioso llevar un diario de sueños durante la primera quincena de septiembre para conectar con la energía pisciana o comprometerse a un pequeño cambio de hábito saludable para honrar la energía de Virgo.

Al final, los eclipses no vienen a castigarnos. Más bien nos ayudan a alinearnos con lo que realmente necesitamos. Son recordatorios del poder de la transformación, del valor de mirar hacia adentro y del regalo de poder renovarnos para vivir con más autenticidad y propósito.

