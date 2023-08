La lencería también es una forma de empoderarte, ¡conoce cómo elegir la perfecta para ti!

No hay nada como llevar puesto el brasier que se ajuste a tu figura con la mayor naturalidad posible, aquel que te hace sentirte cómoda, libre y que incluso tiene un efecto de empoderamiento, ya que cuando se usa la lencería correcta, tu estilo y personalidad resaltan.

Sin embargo, no siempre se elige la talla adecuada de esta prenda clave en el guardarropa femenino. A veces terminas con los tirantes abajo o batallando con el escote porque la copa no se amolda bien al busto. En otras ocasiones, el brasier te queda tan apretado que lastima tu piel y te saca rollitos en la espalda, ¿a poco no? Y si no te ha pasado, eres de las pocas que ha hecho la elección correcta de talla.

¿Cómo sé qué talla soy?

Hace 15 años que eres 34B, ¿pero hoy? No te confíes, quizás ya cambiaste de medidas y por eso es que de pronto tienes que lidiar con alguno de estos inconvenientes. Debes saber que dependiendo de tu edad, momento de vida, como la maternidad, y peso, tu talla podría variar, así que quizás por eso es que no estés usando la correcta.

Olvídate de aquella que tienes en mente y mídete ahora mismo para conseguir la correcta y puedas tener nuevas prendas, como las de Etam, una marca francesa de lencería que nació en 1916 y que ha ido evolucionando de una forma exquisita junto el compromiso original de hacer a la mujer libre.

Primero, ponte de pie, derecha, sin brasier y, toma la medida (en pulgadas) de tu torso, con una cinta métrica, rodeando tu espalda, por debajo de tu busto. El número que obtengas será el que ocupará el elástico de tu brasier. Si la medida que obtuviste es un número impar, redondea al siguiente número par (por ejemplo, si obtuviste 33, conviértelo en 34).

Revisa que la cinta métrica quede perfectamente extendida. Y aunque debe sentirse ajustada, no floja, recuerda que no debe estar apretada.

¿Cómo obtengo el tamaño de la copa?

El siguiente paso es medir la copa. Sitúa la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu pecho, al nivel de los pezones (también en pulgadas). Luego, resta la talla del contorno que hiciste en el paso anterior (talla) a la medida del busto. La diferencia dará como resultado el tamaño de la copa del brasier (cada pulgada de diferencia entre la medida del busto y el torso será la copa). Las más comunes son:

1 = A

2 = B

3 = C

Y también están:



0 = AA

4 = D

5 = DD

6 = F

7 = FF

8 = G

Combina ambas medidas para obtener tallas como 34A, 36C, 38DD, por ejemplo.

¡Para todos los gustos y tallas!

Una vez que ya has conocido estos datos clave, ahora te toca elegir el tipo de bra que más te guste. Los expertos corseteros de Etam han clasificado 8 formas de sujetadores, en 8 números, para simplificar la vida al momento de elegirlo. Todos otorgan soporte, comodidad y estilo, para todos los tamaños, tallas y tipos de cuerpo.

N°2: EL PUSH UP, que otorga un aumento de volumen y escote pronunciado.

N°3: EL PUSH UP TRIÁNGULO, para aumentar volumen y tener un escote en V.

N°4: LAS COPAS FINAS, un brasier de forma natural y escote redondo.

N°5: LAS COPAS FINAS ESCOTE PROFUNDO, que te da una forma natural y un escote profundo.

N°6: LAS COPAS FINAS TRIÁNGULO, un brasier para una forma natural y escote en V.

N°7: EL BALCONET TRIÁNGULO, también tiene el efecto de una forma natural y escote en V

N°8: EL TRIÁNGULO SIN AROS, para un efecto natural y con soporte bajo el pecho.

N°9: EL BALCONET, para un efecto push up.

Las posibilidades son infinitas, así como tus gustos y necesidades para cada ocasión. Etam tiene una delicada pasión por los encajes, logrando que sus creaciones finales sean como pequeñas joyas que adornan y te visten desde el interior.

Compromiso con el medio ambiente

Además de estos detalles que hacen de Etam una marca favorita, la moda responsable es una de las banderas de esta casa francesa de lencería. Para ayudar a reducir el impacto ambiental, sus prendas son elaboradas con los más estrictos criterios sociales y medioambientales, a través de su programa We Care.

Etam, con más de 100 años de vida, siempre ha mirado hacia el futuro. Y el futuro hoy reclama un cambio en la industria de la moda, que no sea rápida ni lenta, sino consciente, sostenible y duradera, por eso cuenta con colecciones elaboradas con telas a base de fibras recicladas y orgánicas certificadas por el Global Organic Textile Standard (GOTS) y el Global Recyled Standard (GRS).