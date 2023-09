3 looks con vestido de Tamara Falcó que puedes usar para lucir glamurosa en tu luna de miel

Si existe algo que emociona a la pareja después de una boda, es el viaje de luna de miel con el amor de su vida, sobre todo si es en alguna hermosa playa. Así que, si estás próxima a casarte y todavía no tienes planeado qué ropa llevar en tu equipaje para ese destino, no te preocupes que te ayudamos con estos looks con vestidos, inspirados en Tamara Falcó, y con los cuales lucirás glamurosa en todo momento.

Vestido con estampado tropical

El vestido con estampado tropical es el mejor outfit para un look playero Instagram @tamara_falco

Si el destino al que viajarás con tu media naranja es un lugar con sol, arena y mar, entonces una buena opción puede ser un maxi vestido con estampado tropical. En el caso de la diseñadora, utilizó un diseño con estampado de palmeras con fondo verde, así como escote balconet con ‘cut out’ y cuello halter en negro.

Asimis, Tamara Falcó combinó su atuendo con unas sandalias planas de tiras en negro, mientras que como accesorio optó por un estilo más sencillo y únicamente llevo consigo una pulsera dorada.

Vestido con estampado ikat

Los estampados étnicos son también una gran opción para la playa o algún lugar con clima cálido Instagram @tamara_falco

Luego de su boda y tras darse el sí el pasado 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva comenzaron su viaje de luna de miel. Visitaron los safaris de Sudáfrica y Zambia, para después volver a Madrid y volar a París, para de ahí partir hacia la Polinesia Francesa.

Pues justamente desde ahí, específicamente en Bora Bora, fue que la Marquesa de Griñón compartió un video a través de sus redes sociales, en el que lució muy sonriente junto a su marido y con un vestido con estampado ikat, con el que sorprendió a sus seguidores.

Se trata de un vestido largo confeccionado en lino, con manga larga abullonada, y un estampado étnico en tonos verde, malva y beige, que combinó con unas sandalias, ideales para un look playero.

Vestido con estampados azules

Este vestido con estampado floral deslumbó a todos sus fans Especial

Como podemos ver, la socialité se decanta por vestidos y estilos estampados florales, como este wrap dress de la diseñadora Diane von Fürstenberg que usó para la inauguración de la boutique de alta joyería y relojería Chaumet, en 2019.

Es un vestido que se ajusta muy bien a cualquier figura femenina, además de que es bastante cómodo de llevar a cualquier lugar, ayuda a estilizar la silueta.

Para este diseño, Tamara lo complementó con una cartera de mano dorada de Saint Laurent y unas sandalias de tacón con tira azul, así como un collar y su cabello recogido.