¡Alerta tendencia! Las camisetas de rubgy serán el nuevo favorito del street style: cómo llevarlas

Las camisetas de rubgy se han convertido en de las piezas que se perfilan para estar entre las favoritas de las fashionistas , pues prometen convertirse en el nuevo elemento del street style, por esa razón aquí te vamos a contar cómo llevarlas en las próximas temporadas.

Las camisetas de rugby, con sus distintivos diseños de rayas y su corte holgado, están listas para tomar las calles como la última tendencia de la moda urbana.

Este año, estas prendas deportivas han resurgido con fuerza, para reafirmar que son prendas versátiles, cómodas y, sobre todo, estilosas. Aquí te contamos cómo usarlas para llevar un look moderno y fresco.

¿Por qué las camisetas de rugby son tendencia?

Las camisetas de rugby están conquistando el street style gracias a su mezcla de comodidad y estilo. Originalmente diseñadas para resistir el desgaste de los partidos, estas camisetas son duraderas y están confeccionadas con tejidos de alta calidad.

Además, su estética retro ha capturado la atención de las amantes de la moda que buscan piezas que destaquen. La combinación de bloques de color, rayas horizontales y cuellos de polo proporciona un toque distintivo y deportivo que es difícil de ignorar.

Cómo llevar una camiseta de rugby con estilo

Look casual y relajado: para un outfit desenfadado, combina una camiseta de rugby con unos jeans desgastados y unas tenis blancos. Este look es perfecto para una salida casual con amigos o para un día relajado en la ciudad. Añade una gorra de béisbol o una mochila pequeña para completar el look.

Estilo chic deportivo: si buscas un look más pulido, opta por una camiseta de rugby en tonos neutros y combínala con unos pantalones de vestir ajustados y mocasines o botines.

Este estilo es ideal para un brunch de fin de semana o una reunión informal de trabajo. Un bolso de mano estructurado y gafas de sol de gran tamaño añadirán un toque de sofisticación.

Capa sobre capa: las camisetas de rugby son excelentes para el estilo de capas. Úsalas sobre una camiseta básica de manga larga o un suéter delgado en tonos contrastantes.

Este estilo no solo agrega profundidad y textura a tu atuendo, sino que también es perfecto para las estaciones de transición como el otoño y la primavera. Completa el look con jeans ajustados o pantalones cargo y botas robustas.