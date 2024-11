Amaia Montero marca tendencia con una minibag súper trendy

Amaia Montero, quien en fechas recientes compartió escenario con Karol G, ha vuelto a llamar la atención , pero en esta ocasión debido a que a través de redes sociales mostró una minibag súper trendy que causó suspiros entre los fashion lovers.

Amaia Montero, exvocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, conquistó a sus seguidores al compartir en Instagram dos elegantes fotografías. En las imágenes , la cantante aparece sonriente, sentada en una mesa, luciendo un accesorio que rápidamente captó la atención de sus fans.

Entre los detalles más comentados se encuentra su lujoso minibag Chanel. Esta pieza, confeccionada en piel blanca, tiene un precio de 5,621 dólares (alrededor de $115,747 pesos mexicanos). En plataformas como Farfetch, se encuentra por $112,373 pesos, y en sitios de reventa como Ebay, algunos usuarios solicitan más de $6,000 dólares, destacando el exclusivismo de esta codiciada cosmetiquera.

Los seguidores de Montero no tardaron en elogiar su estilo y destacar los elementos que hicieron de este conjunto un verdadero símbolo de lujo. Esta no es la primera vez que la cantante muestra su gusto por la moda de diseñador, pero estas imágenes reafirmaron su pasión por los accesorios exclusivos que reflejan sofisticación y buen gusto. Amaia Montero continúa brillando no solo por su música, sino también por su sentido único de la moda.

Cómo combinar los minibolsos

Un minibolso cruzado o de asa corta es ideal para tus looks diarios. Combínalo con jeans de tiro alto, camisetas básicas y zapatillas blancas. Si el minibolso tiene un diseño o color vibrante, será el toque que elevará tu outfit.

Los minibolsos son excelentes para romper la uniformidad de un look monocromático. Si viste completamente de negro o blanco, opta por un minibolso en tonos contrastantes, como rojo o metalizado, para agregar un punto focal.