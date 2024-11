Descubre el poder transformador de los accesorios, la clave para un estilo inolvidable

Los accesorios son mucho más que simples adornos; son la pieza clave que define nuestro estilo personal y eleva cualquier outfit. Según Margarita Moreno es una diseñadora de moda, experta en moda, “los accesorios juegan un papel muy importante en un outfit pues ayudan a levantar y terminar de asentar todo el look”.

Desde los aretes más delicados hasta los relojes más sofisticados, cada accesorio cuenta una historia y refleja nuestra personalidad. La experta considera que los complementos adecuados “pueden realzar y hacer mucho más inolvidable el atuendo”.

Qué accesorio define tu look

Te has preguntado cuál es la importancia de los accesorios en un atuendo, la diseñadora de moda tiene la respuesta, ella dice que los complementos “hablan de nuestro estilo personal y por medio de nuestro estilo mostramos nuestra esencia”. En otras palabras, desde los aretes hasta tu reloj expresan nuestra individualidad y nos permiten destacar entre la multitud.

Además, al elegir los accesorios adecuados, podemos transformar un look básico en algo verdaderamente especial. Un statement piece, como un collar llamativo o un reloj elegante, puede añadir un toque de sofisticación y carácter a cualquier atuendo.

En exclusiva, la diseñadora de moda, Margarita Moreno, nos habla de la importancia de los accesorios. Cortesía

Deja de verlos como algo más que usar y comienza a percibirlos como una forma sutil de expresarte. La diseñadora nos recomienda “que se conozcan, que ubiquen con qué se sienten más cómodas y qué les va mejor, primero con qué tipo de arete se sienten a gusto, puede ser un colgante fino o un brazalete chunky”.

Cómo elegir el complemento perfecto

Al elegir accesorios como aretes, relojes y collares, no solo complementamos nuestro look, sino que también transmitimos una sensación de confianza y sofisticación. “Personalmente amo los aretes y los relojes, hay tanta variedad que podemos llevar en sintonía perfecta con nuestro look, es el encuadre perfecto para elevar la imagen”, considera.

Para lograr un look perfecto, la experta recomienda combinar aretes, collar y reloj. Sin embargo, es importante encontrar el equilibrio adecuado para evitar sobrecargar el outfit. “Siempre tener balance”, aconseja Moreno. “Puedes usar un statement piece, como un Commander Lady. de Mido, sí llevas algún look casual ya sea jeans y camisa le das ese toque de carácter necesario. Así como si llevas un vestido vaporoso elegante, también va a ir en armonía y con presencia”.

“Al conocer nuestros gustos personales y experimentar con diferentes combinaciones, podemos descubrir el poder de los accesorios para expresar nuestra individualidad y elevar nuestra confianza”, concluye Margarita. ¿Lista para darle un toque especial a tu look?