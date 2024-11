Cómo lograr un look boho con las botas que son tendencia esta temporada 2024

El estilo boho, inspirado en la moda bohemia y hippie, sigue conquistando cada temporada, y en este 2024, las botas se han convertido en un elemento fundamental para lograr este look tan relajado y chic. Las botas estilo boho destacan por su versatilidad, ya que pueden combinarse con una variedad de prendas y adaptarse fácilmente para usar tanto en días casuales como en eventos más formales. Si quieres incorporar este estilo a tu guardarropa, aquí te compartimos algunos tips para lograrlo con éxito.

1. Escoge las botas adecuadas: flecos, suela gruesa y tonos neutros

Para lograr un look boho auténtico, elige botas con detalles como flecos, hebillas o bordados, características que agregan textura y personalidad a cualquier outfit. Los tonos neutros como beige, marrón o gris son ideales, ya que complementan la paleta bohemia y combinan fácilmente con otras prendas. Las botas de suela gruesa también son una gran elección, no solo porque están en tendencia, sino porque aportan un toque moderno y cómodo para caminar sin esfuerzo durante el día.

Botas con flecos en tonos tierra, el detalle perfecto para un look boho chic en 2024. Getty Images

2. Combínalas con vestidos y faldas largas

El look boho clásico se complementa perfectamente con vestidos y faldas largas, especialmente si tienen estampados florales, detalles de encaje o tejidos ligeros. Para las estaciones más frías, puedes añadir una chaqueta de cuero o un abrigo largo para mantenerte abrigada sin perder el toque bohemio. Las botas hasta la rodilla o tobilleras quedan perfectas con este tipo de prendas, ya que dan un aire sofisticado y femenino sin perder el estilo relajado del boho.

3. Añade capas y accesorios étnicos

El estilo boho se caracteriza por la superposición de prendas y accesorios, así que no temas agregar chalecos, bufandas o cardigans de punto sobre tus vestidos o faldas. Los accesorios con inspiración étnica como collares largos, pendientes con piedras naturales y anillos grandes también son ideales para elevar el look. Puedes optar por sombreros de ala ancha o bolsos de cuero con flecos para completar el estilo.

Completa tu look de vestido de crochet con sombreros de ala ancha, sandalias o botas de cuero para un estilo bohemio perfecto. GETTY IMAGES

4. Jeans acampanados y botas vaqueras para un boho más moderno

Si prefieres una versión moderna del estilo boho, combina tus botas con jeans acampanados o pantalones de corte recto. Las botas vaqueras o cowboy, que han vuelto a ser tendencia en 2024, son perfectas para crear una vibra boho chic moderna. Estas botas también quedan muy bien con camisas de lino o blusas con detalles de bordado.

5. Aprovecha los tejidos y las texturas

Para un look boho completo, elige prendas con tejidos naturales como el algodón o el lino, y complementa con texturas como el encaje o el crochet, que agregan suavidad y un toque vintage al outfit. Esto no solo hace que el look sea más interesante, sino que también asegura que mantenga la esencia bohemia sin sobrecargar de color o estampados.

Este enfoque no solo te ayudará a resaltar tu lado más bohemio, sino que también te permitirá estar a la última en tendencias. ¡Atrévete a explorar nuevas combinaciones y redefine tu estilo esta temporada!