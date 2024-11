Aseguran que Juan Carlos I podría volver a vivir en España: todos los detalles de la revelación

Las cosas cambiaron por completo en la vida de la Familia Real española cuando en 2014, Juan Carlos I decidió abdicar en favor de su hijo, Felipe VI. A partir de ese momento, Don Felipe ejerció su nuevo rol como rey y su padre partió al exilio hacia Abu Dabi, bajo el argumento de que quería “facilitar” el trabajo al nuevo monarca.

Desde ese entonces, las diferencias entre los Borbón han estado muy marcadas, pues mientras que las infantas Elena y Cristina, hijas mayores del emérito, realizan constantes visitas a los Emiratos Árabes Unidos para visitar a su padre, el rey Felipe y sus hijas prefieren mantener la mayor distancia posible del ex monarca. Esto con el fin de preservar la buena imagen de la Corona.

Sin embargo, el distanciamiento geográfico de Felipe y su padre pronto podría terminar, según revelaciones recientemente hechas por el diario El Nacional, ya que por su avanzada edad y sus problemas de salud, Juan Carlos I podría estar planeando su regreso a España.

A sus 86 años Juan Carlos I podría volver a vivir en España Getty Images

¿Qué se sabe sobre el posible cambio de residencia de Juan Carlos I a España?

Tal y como apunta el medio citado, la última vez que Don Juan Carlos estuvo en España, fue el pasado mes de septiembre, cuando viajó para acudir al funeral de Gómez-Acebo, y para felicitar a su nieta Victoria Federica, quien el pasado 9 de septiembre cumplió 24 años. En esa ocasión al emérito no le quedó más remedio que hospedarse en el hotel Four Season, pues no es bien recibido en La Zarzuela.

Las nuevas revelaciones apuntan a que la próxima vez que Juan Carlos viaje podría permanecer en una casa en Madrid, la cual ya estaría lista para ser habitada. “El gran equipo médico que atiende a Juan Carlos, ya ha recomendado a sus hijos que estén más cerca y no a miles de kilómetros”, se apunta desde El Nacional.

Su avanzada edad obligaría Juan Carlos I a mudarse Getty Images

Asimismo, el medio citado apunta que los hijos de Don Juan Carlos ya “habrían acondicionado una mansión en la urbanización de La Florida a 4 kilómetros de Zarzuela. Un pequeño palacete en el que estaría tranquilo y viviría de forma discreta. Un pequeño palacete en el que estaría tranquilo y viviría de forma discreta”.

Hasta el momento no se conocen más datos al respecto, ni existe ninguna confirmación por parte del Palacio de Zarzuela de que la información revelada sea real. Lo cierto es que las cada vez más constantes visitas a España del ex monarca de 86 años podrían revelar que su próxima mudanza es inminente.