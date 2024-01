Conoce las razones de la pelea entre Balenciaga y Nicolas Ghesquière, el heredero y traidor de la marca

El diseñador de modas francés de 52 años de edad Nicolas Ghesquière se destaca en el mundo de la moda por haber llegado a la cima del organigrama creativo del imperio de Balenciaga, marca fundada por la leyenda Cristóbal Balenciaga.

Por más de 17 años, Ghesquière fue considerado como el más digno heredero del legado de la eminencia vasca. Sin embargo, en 2012 se rompieron todas las relaciones entre la reconocida firma y quien fuera director de la casa, debido a causas que en un principio no fueron especificadas.

Fue por medio de un comunicado que Balenciaga dijo al mundo que el retiro de Nicolas sucedía como parte de una “decisión conjunta” y según la orden de comparecencia ante el tribunal revelada después de la dimisión del diseñador, “a ambas partes se les prohibió comentar sobre el final de su colaboración con el fin de evitar cualquier interpretación que pudiera perjudicar sus intereses económicos y su imagen”.

Nicolas Ghesquière trabaja para Louis Vuitton @nicolasghesquière

¿Por qué Nicolas Ghesquière dejó Balenciaga?

De acuerdo con declaraciones dadas por el diseñador a la revista System, su decisión de dejar el cargo de director de la marca se debió a que ya no eran compatibles sus maneras de ver la moda, ya que si bien la firma velaba por el lado comercial, Ghesquière prefería dar a su trabajo un énfasis en la profundidad, el mensaje y la investigación detrás de las colecciones.

“Yo contaba con un estudio maravilloso y un equipo de diseño muy cercano a mí, pero empezó a convertirse en una burocracia y se volvió cada vez más institucional, hasta que ya no tenía nada que ver con la moda ", confesó el creador a la revista de moda. “Empecé a sentirme vampirizado, como si quisieran robar mi identidad”, añadió. “Empecé a sentirme insatisfecho cuando me di cuenta de que no me mostraban ninguna estima, ningún interés o agradecimiento por las investigaciones que realizaba: todo lo que les interesaba era cómo sería el resultado comercializable”.

A su salida de Balenciaga Nicolas Ghesquière gozó de una jugosa indemnización @nicolasghesquière

Balenciaga demandó a Nicolas Ghesquière por perjuicios

Tras la salida del joven diseñador, Balenciaga le exigió a Ghesquière 7 millones de euros en compensación por los perjuicios sufridos, según cita la AFP. Esto porque el ahora director de Louis Vuitton supuestamente insinuó que la ruptura con la marca había sido iniciativa suya, además supuestamente de haber realizado comentarios “susceptibles de perjudicar a la marca”, la cual actualmente pertenece al François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek y dueño de grupo Kering.

Esto bajo la lógica de que las declaraciones dadas a System por parte de Nicolas incumplieron con las cláusulas del contrato de indemnización y venta de las acciones que el diseñador firmó por más de 32 millones de euros tras su salida de Balenciaga.