De Brooke Shields a Jennifer Lopez, la gabardina blanca es perfecta para las mujeres de más de 50 años

¿Qué hay de nuevo para invierno? Sorprendentemente, la novedad está en una prenda clásica en el color de la temporada. La tradicional gabardina, un básico elegante, se va a volver en tu prenda preferida. Se trata de una pieza versátil que te hará ver tan sofisticada como Brooke Shields y Jennifer Lopez.

La gabardina se ha consolidado como un imprescindible en el armario de las mujeres maduras, gracias a su elegancia atemporal. Se trata de una inversión de moda atemporal, que ofrece a las mujeres maduras una prenda de calidad que resiste el paso del tiempo. La tendencia está en cambiar el tradicional tono beige por uno blanco.

El color blanco tiene múltiples significados y simbolismos. Generalmente está asociado a conceptos como la pureza, la inocencia y la limpieza, también simboliza la paz, la tranquilidad y la neutralidad. Su presencia en tradiciones como las bodas y bautizos, representa un nuevo comienzo. Como plus, está en la gama de los tonos neutros, eso significa que combina con todo.

La gabardina blanca de Brooke es una prenda versátil y favorecedora. Getty Images

Brooke Shields en gabardina blanca

Brooke Shields está celebrando sus nuevos comienzos, la actriz está promocionando su nuevo libro Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (una autobiografía que busca empoderar a las mujeres). Para una reciente presentación en Nueva York, la icónica modelo recurrió a la prenda del momento: una gabardina blanca

La gabardina de invierno de Shields es de la colección otoño 2024 de Stella McCartney. La actriz complementó su look con unas botas altas de cuero marrón y, para una apariencia más relajada y femenina, dejó su cabello suelto, mostrando un ondulado natural. A través de su nuevo libro, Brooke busca desafiar los estereotipos sobre el envejecimiento, pero también lo está haciendo a través de sus estilismos de moda.

Este 2025, Shields cumplirá 60 años y sus elecciones de moda son toda una declaración de estilo. “Estos son los años en los que podemos decidir cómo queremos vivir, en los que podemos escribir nuestras propias historias”, afirma la autora en la sinopsis de su nuevo libro.

Diseñado por Dior, este abrigo blanco con inspiración sesentera es ideal para este otoño e invierno Getty Images

En el blanco: el abrigo de la temporada

Como era de esperarse, Jennifer Lopez se ha sumado a esta tendencia, consolidando su posición como ícono de estilo atemporal. Con su elección de una gabardina blanca, la artista no solo demuestra que el blanco puede ser un color protagonista en los meses más fríos, sino que también eleva la gabardina blanca al estatus de prenda esencial en el armario de las mujeres maduras. Este clásico reinventado, además de estilizar y rejuvenecer, aporta una sofisticación atemporal que trasciende generaciones y ocasiones.

En esta temporada, donde los trench coats han consolidado su posición como prenda esencial, la gabardina blanca se consilida como una alternativa sofisticada y atemporal para las mujeres que aprecian los clásicos.