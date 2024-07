Descubre 5 maneras muy fashion de usar mezclilla más allá de los jeans

Es casi innegable que un buen par de jeans son la pieza favorita de cualquier fashionista , sin embargo, si quieres darle un giro al uso de esta tela e incluirla en otras prendas o, incluso, accesorios, entonces llegaste al lugar correcto porque aquí hallarás 5 ideas que seguro te encantarán.

El denim es un tejido versátil y resistente que se utiliza en una amplia variedad de productos de moda y de uso cotidiano por lo que no es difícil integrarlos en tus mejores outfits de temporada sin recurrir a los vaqueros.

Ideas de looks con mezclilla

Blusas: ya sea que optes por un total look denim o lleves una camisa de mezclilla con falda, short o pantalón de otro material, se verá espectacular, fresco y trendy. No dudes en considerar esta alternativa para un look casual chic.

Un total denim siempre te hará destacar. Getty Images

Vestido: los vestidos denim son un básico del verano, los puedes hallar en diferentes cortes y estilos, así que seguramente encontrarás uno que se adapte a tu personalidad. Combínalo con alpargatas o sandalias, verás que será un éxito asegurado para salir a pasear o un brunch entre amigas.

Bolsas: si lo tuyo no es tanto la ropa de mezclilla, entonces anímate a incluir un accesorio denim como la bolsa . Un accesorio que le dará a tu outfit vibes muy de los 90 y 2000. Este puede ser desde un bolso pequeño cruzado o, si tu estilo es más relajado, entonces una tote bag denim será tu mejor aliado para el día a día.

Bucket hat: los sombreros de pescador son otro básico de esta temporada de calor, ya que te ayudarán a protegerte de los rayos del sol y al mismo tiempo le darán ese toque chic a tu look. Perfecto si vas a la playa pero también para tus paseos por la ciudad. Aquí puede elegir el color que más te guste, porque hallarás desde el clásico denim hasta una infinidad de tonos.