Detalles para replicar el look que Mary de Dinamarca utilizó en su visita a Bispebjerg

Mary de Dinamarca no deja de reforzar su papel como representante de la moda elegante, a partir del modelado de simples, pero sofisticados, looks conformados por prendas que, afortunadamente para las fashionistas que gustan del estilo de la royal, no son precisamente difíciles de conseguir.

Cómo ejemplo puntual de la sencillez de los outfits de la princesa danesa, mencionaremos el look que decidió portar durante la tarde del 5 de octubre de 2023, cuando, como parte de su labor social, asistió a las inmediaciones del Hospital Bispebjerg para convivir con niños y adolescentes que se encuentran internados ,debido al padecimiento de diversos transtornos psiquiátricos.

El atuendo con el que la royal, de 51 años de edad, fue recibida por el personal del nosocomio resultó adecuado para mantenerse activa, ya que no requería de prestar mucha atención ante el desarreglo o levantamiento de ciertas prendas, y estuvo conformado por tres piezas principales: un pantalón sastre en color beige, un blazer azul, y una camiseta grisácea de cuello redondo.

El outfit utilizado por Mary de Dinamarca el 5 de octubre de 2023 en desglose

A su llegada al hospital, Mary saludó a los payasos del hospital, que lucieron narices rojas y gorros de lana AP

Dando prueba de la maestría que Mary tiene para el armado de atuendos elegantes y de temporada, toda la paleta de colores a la que estuvo adscrito el outfit que Su Alteza contó con todos los tonos en tendencia para la temporada otoño-invierno 2023, además de acotarse a la estética “old money”, también muy recurrida por las it girls más populares, durante este año.

Por su parte, el blazer de la royal pertenece a la colección más reciente de la firma Harris Wharf London. Mientras que los pantalones de corte recto, confeccionados en lino de seda color beige, forman parte de las creaciones de marca mainstream Polo Ralph Lauren, siendo una opción fácil de conseguir en boutiques populares alrededor de todo el mundo.

Respecto a los demás elementos del look, cabe mencionar al calzado firmado por Malone Souliers, una marca de zapatos italiana fundada por Mary Alice Malone; al par de llamativos aretes que la royal modeló para dar realce a su camiseta básica, adscritos a la marca danesa Dulong fine jewelry.

Por último, también cabe mencionar al collar, que igualmente cumplió con la función de potenciar el look, el cual está elaborado con oro de 18 kilates y qué cuenta con el romántico detalle de poseer la inicial de su esposo Federico. Esta última pieza estuvo firmada por Halberstadt, una joyería establecida en Copenhague.