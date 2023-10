Los más grandes éxitos de Rihanna en la moda y belleza

Rihanna es mucho más que una superestrella musical multipremiada, también es una talentosa artista que ha conquistado el mundo de la moda y la belleza con su estilo audaz y su enfoque vanguardista.

La intérprete de “Umbrella”, “Diamonds” y “Please, don’t stop the music” tieneun innegable talento y carisma, gracias al que ha trascendido a través de los años.

Pero el legado artístico de Rihanna (Barbados, 1988) no se limita a la música, también ha logrado importantes éxitos en la industria de la moda y el lujo.

Si bien, la actriz ha bajado el rimo de sus presentaciones debido a la llegada de su primer hijo, RZA Athelston Mayers, quien nació el 13 de mayo de 2022, y el nacimiento de su segundo bebé, Riot Rose Mayers, el 1 de agosto de 2023, la cantante no deja de sorprendernos.

Por eso, aprovechamos para enlistar los más grandes éxitos de estilo de Rihanna.

Descubre cómo Rihanna ha dejado una marca imborrable en estas áreas.

1) Influencia en la moda

Antes de sumergirse en el exquisito universo de Rihanna en la moda y la belleza, no podemos pasar por alto su influencia en la industria musical.

Rihanna ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su indiscutible talento y su capacidad para reinventarse constantemente. Su estilo único y su actitud empoderada han establecido tendencias y han inspirado a diseñadores, fashionistas y seguidores de la moda en general.

La empresaria ha logrado atender a mujeres de distintos tonos de piel, tallas y estilos a través de sus creaciones.

2) Referente de belleza

Cuando Rihanna lanzó Fenty Beauty en 2017, el mundo de la belleza experimentó una verdadera revolución.

La marca se destacó instantáneamente por su enfoque inclusivo e innovador. Rihanna sacudió los cimientos de la industria con su línea de bases que ofrece una amplia gama de tonos para adaptarse a todos los colores de piel (algo sin precedentes).

Fenty Beauty no solo capturó la atención de la industria, sino que también estableció un nuevo estándar para la diversidad en el mundo de la belleza.

3) Revolución interior

Rihanna no se detuvo en la belleza exterior, también se preocupo, literal, de la belleza interior. A través de su propia marca de lencería Savage X Fenty. Al igual que hizo con Fenty Beauty, Rihanna apostó por la inclusión y la diversidad.

Su línea de lencería ofrece tallas para todos los cuerpos y promueve la aceptación de la belleza en todas sus formas.

Por eso, la artista ha sido una fuerte impulsora para cambiar el paradigma de la industria de la moda íntima.

4) Referente sport

Rihanna dejó atónito a todos cuando anunció su colaboración con Puma para crear su propia línea de ropa y accesorios que se llama, adivinaste, Fenty.

Esta alianza ha capturado la atención del público y ha sido celebrada por su capacidad para combinar de manera única el estilo, la elegancia y el rendimiento deportivo.

Su último lanzamiento se llama Avanti, y es un sneaker que retoma una silueta deportiva clásica y la lleva al terreno del streetwear.

No cabe duda que Rihanna ha transformado la industria de la moda y la belleza con su enfoque audaz, innovador y completamente propio, cambiando las reglas del juego y estableciendo nuevos estándares de inclusión y diversidad.

Pocas artistas han logrado destacar en tantas áreas, por eso, Rihanna es una inspiración para todas las mujeres, mostrándonos la importancia de ser fieles a nosotros mismos y atrevernos a desafiar los límites.