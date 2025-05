Jennifer Lopez cautiva los American Music Awards con 3 looks de impacto

Jennifer Lopez nos ha vuelto a dejar sin palabras durante su aparición en los American Music Awards, no solo deslumbró con su talento, sino que también nos reafirmó por qué es una de las figuras más poderosas. Con tres looks de impacto, JLo se apoderó de la gala, el escenario y las redes sociales, convirtiéndose en la estrella de la noche.

La Diva del Bronx se mostró más poderosa que nunca, pues lejos de seguir las reglas tradicionales del glamour, las ha reinventado. Demostrando que ella no viste solo para verse bien, sino para expresarse. Eso fue exactamente lo que hizo en los AMAs 2024, jugando con texturas, siluetas y colores para construir momentos inolvidables que ya están dando la vuelta al mundo.

Vestido con escote profundo

Con un diseño de Miss Sohee, la intérprete de “On The Floor” conquistó los AMAs dejándonos claro que los vestidos ceñidos al cuerpo y los escotes profundos llegaron para quedarse en nuestros armarios. Así que si eres de las que ama lucir sexy en los eventos especiales, necesitas recrear este audaz look.

Jennifer Lopez en los American Music Awards con vestido de Miss Sohee. Rich Polk/ Getty Images

Maxivestido con lentejuelas color azul

¿Quién dijo que las lentejuelas eran cosa del pasado? Porque Lopez acaba de ponerlas de moda de nuevo. Así que si prefieres el brillo sin control, necesitas darle una oportunidad a este blue dress que es ideal para lucir una silueta de reloj de arena.

Jennifer Lopez en los AMAs 2025. Gilbert Flores/ Getty Images

Audaz vestido dorado

Como un homenaje a la estatuilla de los Óscar, Jennifer conquistó todas las miradas con un vestido dorado. Con sujetador halter y un corte asimétrico en la parte inferior, la celeb nos invita a romper las reglas y atrevernos a ser el centro de atención.

Jennifer Lopez en los American Music Awards. Gilbert Flores/ Getty Images

Los American Music Awards 2025 no solo fueron una celebración de la música, también fueron un recordatorio de que Jennifer Lopez sigue teniendo un estilo imparable y un ejemplo de ello fueron sus deslumbrantes looks. A ti, ¿qué vestido de La Diva del Bronx te gustó más? Nosotras no podemos decidirnos solo por uno y es que todos nos encantan.