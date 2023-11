Looks en azul: 3 claves de estilo para combinar este color de la mejor manera

Aunque no lo creas, los looks en azul son una gran opción para todas las mujeres, sin embargo, resulta ser un color que por alguna razón no todas se atreven a lucirlo. Ya sea por desconocimiento o temor, muchas prefieren no incluirlo en su guardarropa.

Por lo mismo, en esta ocasión te daremos algunos consejos y claves de estilo para que aprendas a combinar este tono, de la manera más glamurosa y sin morir en el intento. Así que si quieres atreverte a vestir en azul, este es el momento y aquí te decimos cómo usarlo.



Looks monocromáticos en azul rey

Este color resulta sumamente atractivo para ocasiones o eventos más formales, por ello es que los royals, como Kate Middleton, Mary de Dinamarca y hasta la fallecida reina Isabel, llegaron a usar looks monocromáticos en azul rey.

Los looks monocromáticos en azul rey son una gran opción para un look elegante Pinterest

Puedes usar un vestido de este color, junto con unas botas largas sobre la rodilla y una gabardina a juego para verte a la moda. O incluso, podrías vestir un vestido azul con un cinto y zapatillas de color rojo, para romper un poco con la monotonía del look.

Trajes en color azul marino

Ahora que si quieres un look mucho más formal y simple, puedes optar por prendas en azul marino, como un conjunto de traje de chaqueta y pantalón, y combinarlo con una blusa blanca o en un tono beige, crema o hasta un rosa.

Los trajes de color azul marino con blusas blancas o rosas son una excelente opción de outfit para lucir elegante Pinterest

Azul bebé, una de las tendencias para el 2024

Aunque probablemente la primavera del siguiente año no sea la más colorida y tenga matices oscuros, lo que sí pudimos notar en los desfiles de moda más recientes es que el tono azul bebé era de los que más predominaba en las prendas. Por lo que será común ver abrigos, trajes de chaqueta y hasta vestidos en baby blue.