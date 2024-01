Los 3 consejos infalibles de Carolina Herrera para conseguir un estilo elegante en todo momento

Si hay algo que caracteriza a Carolina Herrera es su elegante estilo, pues sin importar la ocasión, siempre luce impecable, demostrando por qué su firma se ha convertido en una de las más influyentes en el mundo de la moda. ¿Pero cuáles son las claves para lograr un look tan distinguido y sofisticado como el de ella? Hoy desvelaremos juntos este misterio.

Así que si quieres conocer sus claves de estilo y consejos para conseguir verse elegante en todo momento, quédate leyendo esta nota para analizar a detalle su estilismo y, sobre todo, para que puedas inspirarte en ello para tus looks. Ya te lo contamos a continuación.



Camisa blanca

Si alguna vez has escuchado que en tu armario siempre debes tener una camisa blanca, pues déjanos contarte que no hay frase más cierta que esa, ya que es un básico en el guardarropa de cualquiera, tanto de hombres como de mujeres. Por lo que, si no tienes ni siquiera una, ¡córrele a comprarla pero ya! Te sacará de varios apuros.

En más de una ocasión, Carolina Herrera ha hecho de las camisas blancas las protagonistas de sus outfits Getty Images

Además, una de las ventajas de una blusa o camisa en este color es que, al ser una prenda atemporal, siempre lucirás a la moda. También, le dará un toque elegante a tu look. Por ejemplo, un pantalón negro con camisa blanca nunca falla.



El escote adecuado

Además, otro consejo que aplica la esposa de Reinaldo Herrera para lucir elegante es elegir un vestido o blusa que tenga el escote adecuado. Aunque para ello, la modista recalca que es muy importante conocer las proporciones de nuestro propio cuerpo, pues ello nos ayudará a que la elección de las prendas con las que vestimos sea la correcta, para no enseñar busto o piel de más.

Cuidar la postura

Si bien este consejo pudiera no entrar en la categoría de moda, sí es igual de importante que los anteriores, pues según Carolina, tener una buena postura es crucial para poder proyectar una buena imagen. Incluso, si te paras y te sientas de la forma correcta, tu ropa lucirá mucho mejor.

Cuidar la postura también es esencial para lucir elegante, según Carolina Herrera Getty Images

Por eso, si estás buscando transmitir confianza, seguridad y elegancia, jamás se te ocurra encorvarte o agachar la cabeza. Por el contrario, procura caminar siempre con la espalda recta, los hombros hacia atrás y una gran sonrisa. Verás que esto te hará ver mucho más guapa de lo que ya eres.

Ahora que ya lo sabes, pon en práctica estos consejos y cuéntanos qué tal te va con este cambio de chip en tu actitud y guardarropa. ¡Seguro te va a fascinar!