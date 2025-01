Moños en el pelo: Demi Moore se suma a la tendencia que impuso Carolina Herrera para 2025

El Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2025 fue escenario de glamour, elegancia y tendencias que marcarán la pauta este año. Una de las protagonistas de la ocasión fue Demi Moore, quien deslumbró con un look impecable y clásico que incorporó el accesorio del momento: el moño en el pelo.

Demi Moore se presentó con un sofisticado traje de terciopelo negro, acompañado de un clutch del mismo tono y una blusa blanca satinada que aportó un toque de luz a su atuendo. Sin embargo, lo que realmente elevó su estilo fue su peinado. Optó por un recogido parcial que dejó algunos mechones sueltos enmarcando su rostro, adornado con un elegante moño negro que aportó un aire romántico y moderno a su apariencia.

Demi Moore at the 36th Annual Palm Springs International Film Festival pic.twitter.com/c2gjyWbNRQ — Best Of Actresses (@Whenat_) January 4, 2025

Carolina Herrera: la inspiración detrás del moño en el pelo de Demi Moore

La incorporación de moños como elemento clave en los peinados ha sido una de las propuestas más destacadas de Carolina Herrera para 2025. La diseñadora venezolana presentó esta tendencia en sus pasarelas, donde los moños (en una variedad de tamaños, texturas y estilos) se convirtieron en el accesorio perfecto para complementar looks tanto minimalistas como opulentos.

El moño negro de Demi Moore no solo resalta esta tendencia, sino que también demuestra su versatilidad. Puede llevarse tanto en eventos formales, como en la alfombra roja, o en ocasiones más casuales, añadiendo siempre un toque de sofisticación y feminidad.

Moño en el pelo, un accesorio que marcará el año

El moño en el cabello ha pasado de ser un adorno infantil a un símbolo de elegancia adulta. Tal como lo mostró Demi Moore, es un complemento que estiliza cualquier peinado y aporta un detalle único.

En 2025, los moños prometen dominar desde las pasarelas hasta las calles. Y si Demi Moore es una guía de estilo, no cabe duda de que este accesorio se convertirá en un must para quienes buscan realzar su look con un toque chic y atemporal.