Nuevos básicos para mujer: prendas clave para un look moderno

Es hora de renovar tu armario y darle un toque moderno. En este artículo, te presentaremos las prendas clave que toda mujer debe tener en su clóset para crear looks versátiles y a la moda. Olvídate de los básicos aburridos y descubre cómo actualizar tu estilo con las últimas tendencias.

Básicos para un look moderno

Los leggings

se convierten en la opción perfecta para un look elegante y cómodo este verano 2025. GETTY IMAGES

Leggings

Negros o cafés, brillantes u opacos, lisos o estampados… de cualquier forma y en cualquier coordinado. Ésta es tu nueva prenda preferida.

Tip: Para no fallar, coordina los leggings como si fueran medias y no como pantalones.

Las botas con suelas gruesas seguirán pisando fuerte durante el 2025 Archivo

Botas mineras

También conocidas como combat boots, estas botas lo mismo funcionan con trajes de dos piezas que vestidos ultrafemeninos.

Tip Pruébalas con faldas que sean de mini a midi, ¡amarás el resultado!

Tacones con lazo

El calzado perfecto para elevar tus looks, estilizar tus piernas y afinar tu silueta. Un acierto de estilo que no debe faltan en tu guardarropa.

Tip ¿Lazos anudados sobre el pantalón? ¡Porqué no!

Un blazer o americana holgada es ideal para los looks de oficina Getty Images

Americana extra grande

Los blazer oversize serán fundamentales en las coordinaciones de las próximas temporadas, lo mismo con trajes que con vestidos.

Tip Para lograr un balance armónico, usála sobre prendas inferiores cortas.

Usa bermudas con estructura si quieres lucir más sofisticada. Getty Images

Bermudas de piel

Una pieza constante en la que vale la pena invertir, es versátil y tiene el superpoder de actualizar tu guardarropa. Ojo, también aplica con bermudas.

Tip Para comenzar, pruébalo en coordinados monocromáticos.

Descubre la versatilidad de la combinación clásica: camisa blanca con falda larga oscura. Getty Images

Falda larga

Invierte en esta prenda básica, pero no en su versión clásica. Busca versiones en cuero o gamuza, y en colores vibrantes.

Tip Sí o sí, coordinala con calzado de tacón para resaltar tus curvas.

Los wide-leg son el manifiesto de comodidad con elegancia Getty Images

Pantalón pata de elefante

Tras el reinado de lo skinny, la apuesta por modelos holgados y de talle alto es obvia ¡y necesaria!

Tip Póntelos con tacones o, mejor aún, plataformas, ¡tus piernas se verán infinitas!

Lista de compras

Antes de llenar tu carrito de compras con junk fashion, revisa qué prendas tienes en el clóset, define qué necesitas y, ahora sí, prueba algún gusto culposo. El siguiente listado contiene las prendas y accesorios esenciales: