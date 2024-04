Qué pasó con la niña más bella del mundo y dónde está ahora

Tenía cuatro años de edad cuando fue llamada por la prensa “la niña más bella del mundo” y desde ese momento, se convirtió en una sensación en las redes sociales. Su nombre es Thylane Blondeau y comenzó a desfilar a los 4 años, ¿qué le pasó a la joven francesa y dónde vive ahora?

La historia de la niña más linda del mundo

Thylane Blondeau nació el 5 de abril de 2001 en Aix-en-Provence, Francia. Sus padres son el jugador de futbol Patrick Blondeau y la actriz, presentadora y diseñadora de moda Véronika Loubry. A los cuatro años, ya había aparecido en un desfile de uno de los diseñadores más famosos, en una de las semanas de la moda más importantes de la industria de la moda.

Además de cautivar a la prensa, las marcas de moda la comenzaron a buscar para que fuera imagen de sus campañas de temporada, llegando a ser embajadora de Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y L’Oréal, así como otros desfiles de moda y algunas portadas de revistas.

El nombre de Thylane Blondeau fue reconocido en la moda desde que ella era muy pequeña. Instagram

“Mi parte favorita del trabajo es conocer nuevos fotógrafos y maquilladores. ¡A mí también me encanta probarme la ropa!”, comentó emocionada en una entrevista en 2017. Y sí, para ella todo era parte de un juego.

Sin embargo, a medida que Thylane Blondeau crecía, también crecían las críticas y la presión sobre su apariencia. Muchos la acusaban de ser demasiado joven para estar expuesta a la industria de la moda. A los 16 años, Thylane se convirtió en el centro de una polémica por una sesión de fotos para la revista femenina.

Qué pasó con su carrera de Thylane Blondeau

Tras la controversia, Thylane se alejó un poco del mundo de la moda y se enfocó en sus estudios y en su carrera como actriz. De hecho, según IMDB, ha participado en un par de películas: Belle y Sébastien: la aventura continúa (2015) y The Loneliest boy in the world (2022).

En octubre de 2017, a través de su cuenta en Instagram, la joven decidió abrirse y comentar lo que le estaba pasando: “No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi abdomen comenzó a doler de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, vi más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: ‘No te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza’”.

Lo cierto es que el problema, evidentemente no estaba en su cabeza, en su relato, la joven comentó que: “Fui a Urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía más y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un pequeño quiste y que tendría que hacerme un nuevo chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto, tuve una cita con un médico increíble que vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que ya estaba tocando mi ovario, por lo que me mandó a hacer pruebas y una hora después me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia”.

Fuera de peligro, Thylane decidió compartir su experiencia: “Hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Pero feliz de no haberme rendido”

En pleno 2024, Thylane Blondeau es una modelo e influencer de estilo. Getty Images

Hoy en día, Thylane Blondeau sigue siendo una de las modelos más reconocidas del mundo, con millones de seguidores en las redes sociales y contratos con marcas de lujo. A pesar de las críticas y los obstáculos que ha enfrentado en su carrera, Thylane ha demostrado ser una joven talentosa y determinada, dispuesta a superar cualquier desafío que se le presente.

Thylane Blondeau, la joven francesa que cautivó al mundo de la moda desde niña, conserva su belleza angelical y su mirada penetrante, aunque no está tan presente en las pasarelas como en su infancia. Ahora, ella tiene su propia marca de ropa (Heaven May) y es una estrella en las redes sociales.