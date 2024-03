Elle MacPhearson, la modelo llamada “el cuerpo”, cumple 60 años en medio de rumores de boda

En su adolescencia trabajó como camarera, en su juventud fue apodada “el cuerpo” y ahora, Elle MacPhearson cumple 60 años. Te contamos la trayectoria, los logros y las últimas noticias de la supermodelo y actriz australiana.

Eleanor Nancy Gow nació el 29 de marzo de 1964 en Killara, Australia. A sus 17 años trabajaba como camarera. Pero, antes de iniciar sus estudios en Derecho en la Universidad de Sídney, decidió realizar un viaje a Nueva York que le cambió la vida. Ahí fue descubierta, su carrera de modelo inició y ya no retomó sus estudios.

¿Por qué es famosa? Junto a Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington formó parte de un selecto grupo de modelos que revolucionaron el mundo: las top models. En la década de los noventas, la cara de la industria de la moda y el entretenimiento estaba representada por las supermodelos, que aparecían en todo y para todo. Así, Elle MacPhearson además de desfilar para las firmas de moda más importantes, actuó en películas y series (incluyendo una aparición en la cinta Alice, de Woody Allen, y cinco capítulos en Friends), presentó programas y amasó una pequeña fortuna.

Elle MacPhearson fue el interés amoroso de Joey Tribbiani en Friends Getty Images

1) Elle MacPhearson: el cuerpo

La modelo mide 1.83 centímetros de estatura y siempre tuvo un cuerpo atlético, pues nadaba mucho en su tierra natal. Por su complexión, la prensa la llamó “el cuerpo”. No sólo acaparaba las revistas de moda, sus portadas para la revista Sports Illustrated hicieron época.

“Nunca me ha molestado mi apodo; ni siquiera cuando empezaba. Ser El cuerpo no me ha resultado restrictivo porque me sirvió para ganarme la vida, así que... ¡gracias!”, comentó para la revista SModa en 2012.

2) Empresaria exitosa

¿Qué sería del cuero sin la mente? Elle poseía los dos. No sólo tenía un físico espectacular, también mente y visión para los negocios. Lanzó calendarios y videos de ejercicios en 1994, y años más tarde también tenía una marca de lencería y maquillaje (ésta ya no existe).

“Cuando era joven mi visión de la salud se basaba en la forma física y me interesaba tener buen aspecto, pero no era del todo consciente de lo que hacía falta para cuidarme por dentro y por fuera. Con los años me di cuenta de que la salud implicaba mucho más que comer cosas sanas y hacer ejercicio”, comentó Elle en entrevista para Harper’s Bazaar, a manera de contexto de: WelleCo, su empresa de bienestar.

Desde hace poco más de 10 años, WelleCo ofrece una completa gama de vitaminas y suplementos enfocados en la nutrición funcional, buscando un círculo virtuoso que relacione el alimentarse bien, para sentirse mejor y verse espectacular.

Encontrar el significado de mi vida me ha empoderado Elle MacPhearson

3) 20 años sobria

Y los días que se vayan acumulando. La noticia la dio a conocer la misma modelo a través de sus redes sociales en septiembre del 2023. En Instagram publicó una medalla de Alcohólicos Anónimos y comentó: “Dejé de beber en 2003 porque sentía que no estaba completamente presente en mi vida, y fue un maravilloso trampolín para conocerme a un nivel más profundo”.

Sobriedad que comparte con la también modelo Gisele Bündchen. Elle se sinceró y dijo que esta decisión “requirió disciplina y perseverancia, la conclusión es que no puedes estar bien si no estás presente, y el alcohol no favorece eso. Es muy difícil conocerse a uno mismo si uno está adormecido”.

Elle Macpherson y su novio, el guitarrista Doyle Bramhall II. Instagram

4) Rumores de boda

Actualmente, la modelo, actriz y empresaria australiana sale con el músico estadounidense Doyle Bramhall II, con quien manteiene una relación sentimental sólida y plena. El músico estadounidense de 55 años estuvo casado de 1997 a 2010 y posteriormente protagonizó un sonado romance con Renée Zellweger.

Hace un par de meses, Elle y Doyle estuvieron en Australia, con motivo del aniversario de WelleCo, y los rumores de boda iniciaron. La pareja no se ha pronunciado al respecto, pero de confirmarse, éste sería el cuatro matrimonio para la modelo quien se casó con el célebre fotógrafo Gilles Bensimon 1985, se unió al multimillonario francés Arpad Busso, en 1996 y llegó al altar con el empresario estadounidense Jeffrey Soffer en 2013.

Junto con el financiero francés Arpad Busson, Elle es madre de dos hijos: Arpad Flynn Alexander y Aurelius Cy Andrea, de 1998 y 2003. Ahora, a sus 60 años, Elle MacPherson continúa siendo una figura inspiradora para mujeres de todo el mundo. Su belleza, talento y determinación la han convertido en un ícono de la moda y un ejemplo de empoderamiento femenino.